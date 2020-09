Assembramenti, stop anche ai baracconi

Parere negativo della Usl sul fronte sanitario ai ‘Baracconi, il tradizionale luna park con cui la città di Perugia saluta l’arrivo dell’autunno, che era previsto quest’anno dal 10 ottobre. Che ora è fortemente a rischio.

Baracconi

La ratio sarebbe la stessa che ha condotto al parere negativo su Eurochocolate 2020 del Cor Protezione Civile su Eurochocolate: difficile controllare tante persone in movimento, difficile tracciare i contatti interpersonali di eventuali positivi, fra l’altro con tanti bambini di mezzo, non obbligati alla mascherina. Non sufficiente il piano sicurezza anti Covid presentato dagli organizzatori dei Baracconi, che ora protestano: «Chi ci rimborsa i 9200 euro che abbiamo speso per gli allacci?», dicono al Corriere dell’Umbria. Dal Comune hanno fatto sapere che in caso di stop definitivo le caparre per l’occupazione di suolo pubblico verranno restituite e i giostrai potranno rimanere gratuitamente nel piazzale.

Eurochocolate

Dopo essere stato irrintracciabile per giorni, Eugenio Guarducci spiegherà prima in conferenza stampa poi in diretta tv (‘In Umbria’, su Umbria Tv dalle 21) il suo piano per salvare in extremis la sua creatura dopo lo stop del Cor. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro col prefetto a cui hanno preso parte anche la governatrice Tesei e il sindaco Romizi. Lanciata l’idea di un codice a barre per tracciare tutti e gli ingressi contingentati nell’area stand (limitazione simile agli eventi post strage di Torino). Per compensare i mancati introiti si pensa ad un aumento del biglietto d’ingresso e, addirittura, al ‘recovery fund’.