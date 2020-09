Covid, 12 nuovi casi. A Terni altri 5. Ricoveri: 24 e 5 in intensiva

Dodici nuovi casi di Covid-19 sul territorio regionale umbro nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 9.49 di lunedì 14 settembre. I guariti sono invece 7 (totale 1.549). In base ai numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria salgono a 448 (+5). Relativamente pochi i tamponi effettuati, complice la giornata domenicale: 592 per un totale di 177.109. I positivi totali dall’inizio della pandemia sono 2.078 (+12), numero che comprende guarigioni e decessi, quest’ultimi fermi ad 81.

I nuovi casi e le guarigioni

I 12 Covid+ delle ultime 24 ore sono così attribuiti dalla Regione: Amelia (1), Guardea (1), Narni (1), Orvieto (1), Perugia (2), Terni (5), Todi (1). Le 7 guarigioni sono invece relative a Città di Castello (1), fuori regione (1), Stroncone (1), Terni (2), Todi (1), Umbertide (1).

Ricoveri e isolamenti

Le persone ricoverate e positive in Umbria, alle ore 9.49 di lunedì, sono 24 (+1). Di queste, 14 (+1) all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni di cui 3 (+1) in trapia intensiva. Le restanti 10 (=) all’ospedale di Perugia, con 2 pazienti (=) in intensiva. I soggetti in isolamento sono 1.671 (-148) mentre sono usciti dalla misura in 38.638 (+326).

Gli attuali positivi

Questo il quadro delle persone attualmente positive al virus in Umbria, secondo la Regione: Terni 84, Perugia 79, fuori regione 52, Foligno 19, Orvieto 13, Narni e Gubbio 12, Norcia e Cannara 11, Umbertide e Deruta 10, Todi, Stroncone e Sellano 8, Collazzone e Bevagna 7, Bastia Umbra 6, Spoleto, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Città di Castello e Acquasparta 5, Spello, San Giustino, Giano dell’Umbria, Citerna e Assisi 4, Piegaro, Nocera Umbra, Montecastrilli, Gualdo Cattaneo, Corciano e Cascia 3, Torgiano, San Gemini, Montefalco, Magione, Città della Pieve, Bettona, Avigliano Umbro e Amelia 2, Trevi, San Venanzo, Pietralunga, Penna in Teverina, Guardea, Fratta Todina, Ferentillo, Fabro, Castiglione del Lago, Castel Viscardo, Castel Ritaldi e Alviano 1.

