Covid, 22 nuovi casi e 15 guariti. Nessun paziente in intensiva

Ventidue nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 9.57 di venerdì 28 agosto. Ben quindici – nello stesso arco temporale – le guarigioni riscontrate, che portano il totale a 1.427. Gli attuali positivi in Umbria sono al momento 234 (+7). Sempre fermi ad 80 i decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati riscontrati, in Umbria, 1.741 casi di coronavirus (+22, numero che comprende guarigioni e decessi).

I nuovi casi e le guarigioni

I ventidue nuovi casi sono così distribuiti: Assisi 2, Castiglione del Lago 1, Corciano 1, Deruta 1, Gubbio 4, Magione 1, Passignano sul Trasimeno 1, Perugia 5, Stroncone 1, Terni 3, Torgiano 1. Le guarigioni sono relative ai territori di: Perugia 6, Assisi 6, Bastia Umbra 2, Marsciano 1 (ora Covid free).

Tamponi e isolamenti

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.021 tamponi, per un totale di 149.916. Le persone in isolamento sono attualmente 1.743 (-32), dalla misura sono già uscite 34.117 persone (+224).

Ricoveri

I ricoveri di persone positive, alle ore 9.57 di venerdì 28 agosto, sono in totale 12 (-1), così distribuiti: 10 all’ospedale di Terni (invariato, nessuno in intensiva) e 2 a Perugia (-1, nessuno in intensiva).

L’andamento settimanale

Nella settimana compresa fra il 21 e il 28 agosto, in Umbria, i casi positivi sono passati da 1.602 a 1.741 del 28 agosto (+139). Gli attualmente positivi da 129 sono diventati 234 (+ 105). I guariti sono cresciuti da 1.393 a 1.427 (+34); i ricoveri totali sono passati da 11 a 12 (+1); di questi, nessun paziente è rianimazione (-1). In isolamento ci sono 1.743 persone rispetto alle 1.411 (+332 ) del 21 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 222 rispetto ai 118 del 21 agosto (+104).

