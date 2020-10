Covid, 263 casi su 986 tamponi esaminati. Altri 26 ricoveri

Sono 263 i nuovi casi di Covid-19 registrati sul territorio dell’Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 12.17 di lunedì 26 ottobre. I tamponi presi in esame sono 986 (totale 278.289) e la percentuale di positivi sugli ultimi tamponi è del 26,67% (13,62% domenica). I guariti delle ultime 24 ore risultano essere 72 (totale 2.862) mentre ci sono purtroppo ulteriori 3 decessi (totale 108) con coronavirus, relativi ai territori di Città della Pieve, Corciano e Perugia. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 4.588 (+188). Dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 7.558 positività (+263).

Ricoveri e isolamenti

Le persone attualmente ricoverate, e positive, negli ospedali umbri sono 270 (+26), di cui 31 (+2) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 97 ricoverati (+10), di cui 16 (invariato) in intensiva; Terni 72 ricoverati (+11), di cui 13 (invariato) in intensiva; Pantalla 39 ricoverati (-1), nessuno in intensiva; Foligno 31 ricoverati (+4), nessuno in intensiva; Città di Castello 31 ricoverati (+2), di cui 2 (+2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento fiduciario sono 5.596 (+179) mentre sono sin cui usciti dalla misura 54.112 cittadini (+216).

I nuovi casi e le guarigioni

I 263 nuovi casi di Covid-19 sono così attribuiti dalla Regione Umbria, ai singoli territori: Allerona (1), Amelia (3), Assisi (21), Bastia Umbra (5), Calvi dell’Umbria (1), Castiglione del Lago (3), Città di Castello (14), Corciano (10), Deruta (10), fuori regione (3), Giano dell’Umbria (1), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (2), Gubbio (8), Lugnano in Teverina (1), Magione (4), Marsciano (9), Massa Martana (3), Montecastrilli (3), Narni (9), Norcia (1), Panicale (1), Perugia (100), Piegaro (4), Pietralunga (1), San Venanzo (2), Sant’Anatolia di Narco (2), Spello (3), Spoleto (11), Terni (7), Todi (6), Torgiano (4), Trevi (1), Umbertide (8). Le 72 guarigioni sono invece relative ad Acquasparta (1), Assisi (1), Bastia Umbra (2), Castiglione del Lago (1), Collazzone (1), Corciano (1), Deruta (1), fuori regione (2), Magione (2), Marsciano (1), Paciano (1), Passignano sul Trasimeno (4), Perugia (11), Piegaro (1), San Gemini (13), San Giustino (2), Sigillo (2), Spello (1), Terni (19), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (2), Valfabbrica (1).

I casi attuali

I 4.588 casi attuali di Covid-19 in Umbria sono così attribuiti dalla dashboard regionale: Perugia 1.323, Terni 498, fuori regione 259, Assisi 235, Bastia Umbra 231, Corciano 208, Foligno 176, Gubbio 149, Spoleto e Magione 134, Narni 102, Passignano sul Trasimeno 75, Città di Castello 72, Marsciano 69, Castiglione del Lago 68, Umbertide 61, San Gemini 57, Orvieto 50, Torgiano 46, Deruta 43, Valfabbrica 33, Spello e Gualdo Tadino 27, Piegaro 25, Panicale e Amelia 24, Todi, Lugnano in Teverina e Tuoro sul Trasimeno 22, Norcia 21, Montecastrilli e Cannara 20, Gualdo Cattaneo e Bettona 17, Cascia 16, Stroncone 15, Montefalco 14, Guardea 13, Giano dell’Umbria e Bevagna 12, Trevi, San Giustino e Allerona 11, Massa Martana 10, Collazzone 9, Città della Pieve, Citerna e Campello sul Clitunno 8, Montone 7, Montegabbione e Preci 6, Valtopina, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Pietralunga, Castel Viscardo e Alviano 5, Penna in Teverina, Giove, Fratta Todina, Arrone, Fabro e Fossato di Vico 4, Scheggino, Nocera Umbra, Montefranco, Castel Giorgio, Calvi dell’Umbria e Attigliano 3, Sigillo, Sellano, Porano, Otricoli, Ficulle, Montecchio, Montecastello di Vibio, Ferentillo, Costacciaro, Cerreto di Spoleto e Acquasparta 2, Polino, Monteleone di Spoleto, Scheggia e Pascelupo, Lisciano Niccone, Castel Ritaldi e Avigliano Umbro 1.

Terni, cimiteri e ingressi scaglionati

L’assessore ai servizi cimiteriali Benedetta Salvati rende noto che «i cimiteri comunali in questi giorni sono aperti seppure con tutte le cautele dovute all’applicazione delle normative anti-Covid. Tuttavia considerando la rapida evoluzione della situazione sanitaria e l’approssimarsi delle festività dedicate alla commemorazione dei defunti, il consiglio che ci sentiamo di rivolgere a tutti i nostri concittadini è di organizzare le visite nei cimiteri comunali in anticipo e comunque in maniera scaglionata, cercando il più possibile di evitare affollamenti. Nell’ambito del tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica stiamo monitorando la situazione giorno per giorno e cerchiamo di fare il possibile per scongiurare ulteriori chiusure, salvaguardando allo stesso tempo la salute pubblica. Ricordiamo che l’orario d’apertura per il cimitero civico e per tutti gli altri cimiteri del territorio comunale resta dalle 9 alle 17, ogni giorno della settimana. Per informazioni si può telefonare al numero 0744306662».

Spoleto, dipendente comunale positivo

Disposta la chiusura di palazzo della Genga per lunedì e martedì per la sanificazione degli uffici. La decisione – a scopo precauzionale – in seguito alla positività accertata di un dipendente comunale: aveva accusato sintomi lievi ed era in malattia dal 15 ottobre.