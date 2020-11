Covid, 283 nuovi casi su pochi tamponi. Altri 9 decessi e 10 ricoveri

Sono 283 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 11.52 di lunedì 16 novembre. Il dato è relativo a 755 tamponi presi in esame (totale 361.474) per una percentuale di positivi del 37,48% (domenica è stata del 15,17%). Come ogni lunedì, i dati fanno registrare un brusco calo dei test ma un’altissima percentuale di positività: ciò – presumibilmente – per ragioni tecniche derivanti dalla tipologia di tamponi processati.

Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 130 (totale 7.653). Si registrano purtroppo altri 9 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Amelia, Bastia Umbra, Cannara, Citerna, Gubbio, Magione, Montefalco, Spoleto e Terni, per un totale che sale a 262. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 11.244 (+144. Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 19.159 positività (+283).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di lunedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 447 (+10) di cui 72 (+1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 129 ricoveri (+4) di cui 22 (invariato) in intensiva; Terni 119 ricoveri (+2) di cui 24 (invariato) in intensiva; Spoleto 46 ricoveri (invariato) di cui 10 (invariato) in intensiva; Città di Castello 45 ricoveri (-1) di cui 7 (invariato) in intensiva; Foligno 41 ricoveri (+1) di cui 8 (+1) in intensiva; Pantalla 39 ricoveri (+1), nessuna intensiva; Branca 14 ricoveri (+1), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 12 ricoveri (+1), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 12.540 persone (+89), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 78.090 (+27).

I nuovi casi

I 283 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (1), Allerona (1), Amelia (7), Assisi (14), Avigliano Umbro (1), Bastia Umbra (7), Bettona (1), Bevagna (1), Castiglione del Lago (4), Cerreto di Spoleto (3), Citerna (1), Città della Pieve (3), Città di Castello (12), Corciano (3), Deruta (1), Foligno (18), Fratta Todina (2), fuori regione (16), Giano dell’Umbria (4), Giove (1), Gualdo Cattaneo (2), Gualdo Tadino (14), Gubbio (33), Lisciano Niccone (1), Magione (7), Marsciano (8), Massa Martana (1), Montecastello di Vibio (1), Montefalco (2), Narni (4), Norcia (2), Orvieto (1), Panicale (3), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (41), Pietralunga (1), San Gemini (1), San Venanzo (1), Scheggino (2), Spello (6), Spoleto (23), Terni (12), Todi (5), Torgiano (4), Umbertide (6).

Le guarigioni

Le 130 guarigioni riscontrate nelle ultime 24 ore sono invece relative ai territori di Acquasparta (1), Assisi (13), Bastia Umbra (3), Bettona (3), Cannara (1), Città della Pieve (1), Città di Castello (8), Corciano (6), Deruta (1), Foligno (1), fuori regione (2), Gualdo Tadino (1), Gubbio (4), Magione (1), Marsciano (1), Massa Martana (1), Montefalco (2), Narni (1), Orvieto (1), Perugia (30), Spello (2), Spoleto (6), Terni (4), Todi (15), Torgiano (2), Trevi (2), Umbertide (13), Valfabbrica (3).

I casi attuali

Gli 11.244 attuali positivi al virus in Umbria, alle ore 11.52 di lunedì 16 novembre, sono così distribuiti secondo i dati della Regione: Perugia 2.420, Terni 1.590, Foligno 616, fuori regione 585, Assisi 518, Spoleto 515, Bastia Umbra 393, Gubbio 381, Città di Castello 315, Corciano 271, Umbertide 229, Narni 222, Gualdo Tadino 205, Todi 194, Marsciano 183, Magione 161, Orvieto 159, Spello 116, Castiglione del Lago 105, Trevi 103, Amelia 95, Deruta 93, Torgiano 84, Bettona 83, San Gemini 74, Acquasparta 72, Norcia 70, Montefalco 68, Bevagna 67, Cannara 66, Montecastrilli 64, Giano dell’Umbria 60, Valfabbrica 52, Passignano sul Trasimeno e Cascia 49, Gualdo Cattaneo 46, Panicale e Massa Martana 44, San Giustino e Città della Pieve 42, Fossato di Vico e Collazzone 34, Castel Ritaldi 32, Stroncone 31, Tuoro sul Trasimeno e San Venanzo 30, Montone 26, Fratta Todina e Castel Giorgio 25, Alviano 24, Sigillo e Citerna 23, Piegaro, Nocera Umbra e Campello sul Clitunno 22, Otricoli 17, Pietralunga e Attigliano 15, Ferentillo, Castel Viscardo e Arrone 13, Paciano 12, Scheggino, Montecastello di Vibio e Fabro 11, Scheggia e Pascelupo e Sant’Anatolia di Narco 10, Sellano, Lugnano in Teverina, Cerreto di Spoleto, Calvi dell’Umbria e Baschi 9, Preci, Porano e Lisciano Niccone 8, Parrano e Avigliano Umbro 7, Monte Santa Maria Tiberina 6, Valtopina e Montefranco 5, Monteleone d’Orvieto, Monteleone di Spoleto e Ficulle 4, Montegabbione, Guardea e Giove 3, Penna in Teverina, Montecchio e Costacciaro 2, Polino 1.

Gualdo Tadino, muore una suora

Lo comunica il sindaco Massimiliano Presciutti: «Oggi abbiamo 10 nuovi casi e 4 guariti. Purtroppo lunedì mattina ci ha lasciato suor Imelda, ci stringiamo in un grande virtuale abbraccio a tutte le consorelle del Bambin Gesù che con grande fede e forza stanno, insieme a tutti noi, affrontando questo difficile periodo.

Dobbiamo proseguire nella nostra battaglia continuando coi nostri comportamenti responsabili quotidiani».