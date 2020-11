Terni, Covid e controlli: 15 sanzioni e 2 denunce

La ‘stretta’ sui controlli concordata nei giorni scorsi da istituzioni e forze dell’ordine, nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza della provincia di Terni, c’è stata e ha iniziato a portare i suoi risultati. Nel weekend tra il 13 e il 15 novembre, il primo in zona arancione per l’Umbria, in tutto il territorio provinciale sono state 1.059 le persone identificate per verificare il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19. Tra queste – stando al monitoraggio della prefettura – sono state 15 quelle sanzionate per la non osservanza delle misure (la sanzione è compresa tra le 400 e i 3 mila euro, aumentata fino ad un terzo se si utilizzano veicoli). Sono stati inoltre 73 i locali controllati, nessuno dei quali è risultato non in regola. Dall’11 novembre, giorno in cui è scattata la zona arancione, sono state in totale identificate 1.455 persone e verificati 94 esercizi. Nella stessa giornata dell’11 novembre, oltre a tre sanzioni, vengono anche segnalate due denunce per la violazione delle norme relative agli spostamenti interregionali.

Servizi straordinari nel capoluogo

A Terni, in particolare, nelle serate di venerdì e sabato, sono stati eseguiti servizi straordinari da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, sia attraverso attività di perlustrazione dinamica, che con posti di controllo fissi, anche nei luoghi dove il sindaco, con specifiche ordinanze, ha imposto il divieto di circolazione sia ai pedoni che ai veicoli. Il bilancio delle operazioni è di 105 le persone identificate, 32 i veicoli controllati, tre persone denunciate e quattro sanzionate per la violazione della normativa anti-Covid, tra cui un ternano che è stato trovato in strada dopo le 22, privo di comprovate esigenze lavorative, di salute, di necessità e due egiziani residenti ad Orvieto. Uno dei due egiziani è stato anche denunciato per essere risultato inottemperante ad una precedente espulsione; inoltre, un altro straniero è stato denunciato per mancata esibizione dei documenti di identità e un altro per false attestazioni.