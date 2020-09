Covid, 46 nuovi casi e 29 guarigioni. Ricoveri sempre stabili

Quarantasei nuovi casi di coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore: è il maggiore incremento quotidiano dallo scorso 3 aprile (era stato +51). L’aggiornamento della Regione è alle ore 11.06 di mercoledì 30 settembre. Un numero decisamente alto rispetto al trend degli ultimi giorni, accompagnato da 29 guarigioni (totale 1.827 dall’inizio). Fermi ad 85 i decessi con Covid. In base a tali numeri, gli attuali positivi salgono a 542 (+17). Dall’inizio dell’emergenza i casi riscontrati in Umbria sono 2.454 (+46), numero che comprende guarigioni e decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.940 tamponi (totale 205.324).

I nuovi casi e le guarigioni

I 46 nuovi casi di coronavirus riguardano i territori di Bastia Umbra (3), Città di Castello (1), Corciano (3), Foligno (3), fuori regione (1), Panicale (1), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (24), Spello (1), Terni (8). Le 29 guarigioni sono invece attribuite ad Amelia (1), Assisi (1), Bastia Umbra (2), Cannara (2), Cascia (1, torna Covid-free), Città della Pieve (1), Città di Castello (2), Corciano (1), Foligno (3), fuori regione (3), Gualdo Cattaneo (1), Perugia (2), San Gemini (1), Spello (1), Terni (6), Umbertide (1).

Ricoveri e isolamenti

Le persone positive ricoverate in Umbria sono 42 (dato invariato). Di queste: 20 (+1) all’ospedale di Terni (2, invariato, in terapia intensiva); 19 (=) all’ospedale di Perugia (1, invariato, in intensiva); 3 (-1) all’ospedale di Città di Castello (nessuno in intensiva). In isolamento ci sono, alle ore 11.06 di mercoledì, 2.103 persone (+6). Sono sin qui usciti dalla misura in 43.760 (402).

I casi attuali

In base ai dati della Regione, gli attuali positivi sono a Perugia 148, Terni 109, fuori regione 51, Bastia Umbra 26, Spoleto 25, Foligno 21, Assisi 15, Città di Castello 13, Sellano 11, Corciano 10, Orvieto 9, Norcia e Narni 7, San Giustino e Amelia 6, Todi, Gualdo Tadino e Collazzone 5, Sigillo, Gubbio e Citerna 4, Umbertide, Stroncone, Massa Martana, Magione, Città della Pieve, Bevagna e Attigliano 3, Spello, Sant’Anatolia di Narco, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Nocera Umbra, Gualdo Cattaneo e Cannara 2, Trevi, Torgiano, San Venanzo, San Gemini, Pietralunga, Montecchio, Montecastrilli, Guardea, Giano dell’Umbria, Fossato di Vico, Ferentillo, Deruta, Castel Ritaldi, Bettona, Alviano e Acquasparta 1.