Covid, 84 nuovi casi e altri 6 ricoveri. C’è l’87esimo decesso

Ottantaquattro nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: . L’aggiornamento è alle ore 10.45 di giovedì 8 ottobre. Nello stesso arco tenporale sono state riscontrate 28 guarigioni (totale 1.951). C’è un ulteriore decesso, l’87esimo (+1) con Covid in Umbria, riguardante una persona residente ad Assisi. In base a tali numeri, gli attuali positivi salgono a 868 (+55). Dall’inizio dell’emergenza sono state riscontrate 2.906 positività (+84) in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.380 tamponi (totale 221.146).

I nuovi casi e le guarigioni

Gli 84 nuovi positivi sono attribuiti ai territori di Assisi (8), Bastia Umbra (4), Collazzone (1), Ferentillo (1, torna Covid+), Foligno (10), Gualdo Cattaneo (1), Gubbio (2), Magione (3), Marsciano (1), Montecchio (1), Narni (5), Orvieto (1), Passignano sul Trasimeno (4), Perugia (22), Preci (1, torna Covid+), San Gemini (1), San Giustino (4), San Venanzo (1), Spello (1), Spoleto (3), Terni (5), Trevi (2), Tuoro sul Trasimeno (3), Valfabbrica (1). Il totale dei Comuni ammonta ad 86 ma risultano 2 casi positivi in meno (oltre ad una guarigione) fuori regione. Le guarigioni sono invece relative a Castel Ritaldi (1), Corciano (2), Foligno (2), fuori regione (1), Giano dell’Umbria (1), Gualdo Tadino (2), Orvieto (4), Perugia (3), San Giustino (1), Spoleto (3), Stroncone (1), Terni (8).

Ricoveri e isolamenti

Le persone positive attualmente ricoverate in Umbria sono 58 (+6), 8 delle quali (invariato) in terapia intensiva. I pazienti sono così distribuiti: 24 (+2) all’ospedale di Perugia (4, invariato, in terapia intensiva); 23 (+1) all’ospedale di Terni (4, invariato, in terapia intensiva); 8 (+1) all’ospedale di Città di Castello (nessuno in intensiva); 3 all’ospedale di Foligno (nessuno in intensiva). In isolamento ci sono 2.902 persone (+141) mentre hanno lasciato la misura 46.864 (+349).

I casi attuali

Sono così distribuiti i casi attuali di Covid-19 in Umbria: Perugia 268, Terni 114, fuori regione 59, Bastia Umbra 46, Foligno 42, Corciano 33, Assisi 32, Spoleto e Magione 25, Città di Castello 20, Panicale 16, Narni 14, Passignano sul Trasimeno 11, Guado Tadino 10, Tuoro sul Trasimeno 9, Sellano, San Giustino, Marsciano, Gubbio e Fossato di Vico 8, Orvieto e Bettona 7, Todi e Gualdo Cattaneo 6, Sigillo e Citerna 5, Umbertide, Trevi, Spello e Città della Pieve 4, Valfabbrica, Nocera Umbra, Massa Martana, Deruta, Collazzone, Castiglione del Lago e Bevagna 3, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, San Gemini, Polino, Piegaro, Montecchio, Castel Viscardo, Arrone e Amelia 2, Stroncone, Preci, Pietralunga, Norcia, Montefranco, Montecastrilli, Montecastello di Vibio, Guardea, Ficulle, Ferentillo, Cannara, Attigliano e Alviano 1.

A Tuoro sul Trasimeno salgono i casi

Il sindaco di Tuoro sul Trasimeno Maria Elena Minciaroni – l’aggiornamento è alla tarda serata di mercoledì – ha comunicato che i positivi sono aumentati a dieci. «La preoccupazione è dovuta dalla contagiosità. Siamo tutti potenzialmente contagiosi, la percentuale degli asintomatici e paucisintomatici è alta, prendiamone atto e comportiamoci responsabilmente. I casi, molto probabilmente, aumenteranno. Rispettate regole e divieti, abbiamo anche una seconda sfida, oltre la lotta al Sars-Covid-19: la tutela della nostra economia, delle nostre aziende, dei nostri posti di lavoro. Andiamo avanti, non enfatizziamo – conclude – gli eventi, forza che ne usciamo».