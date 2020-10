Sospetti casi Covid, Gubbio-Arezzo cambia orario

Nuovo cambio d’orario per la sfida tra Gubbio e Arezzo, in origine prevista per le 20.45 di giovedì sera e poi, come da accordo tra le società, anticipata alle 18.30. Ora a causa di due sospette positività al Covid-19 c’è il passo indietro: si disputerà di sera per un nuovo giro di tamponi per il gruppo squadra rossoblù ed i controlli del caso. Non sono esclusi ulteriori novità nel corso della giornata.

Le note ufficiali di Arezzo e Gubbio



«La S.S. Arezzo comunica che la gara in programma oggi alle 18.30 allo stadio ‘Barbetti’ di Gubbio, valida per la terza giornata del campionato di serie C, è stata posticipata alle ore 20.45 poiché sono stati riscontrati due sospetti casi di positività all’interno della squadra umbra». Poco dopo è la società rossoblù a fare ulteriore chiarezza: «La gara in programma alle 18.30 è stata posticipata alle ore 20.45 poiché sono stati riscontrati due sospetti casi di positività all’interno del gruppo; non fanno riferimento ai calciatori. È stato effettuato stamattina un nuovo ciclo di tamponi su tutto il gruppo squadra».