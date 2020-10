Covid, altri 46 casi e 21 guarigioni. Ospedali sempre stabili

Altri 46 nuovi positivi al coronavirus in Umbria: incremento identico a quello registrato mercoledì. I dati sono aggiornati alle ore 11.44 di giovedì 1° ottobre. Le guarigioni sono invece 21 (totale dall’inizio dell’emergenza 1.848). Fermi ad 85 i decessi con Covid. In base a tali numeri, gli attuali positivi al Covid in Umbria salgono a 567 (+25). Dall’inizio dell’epidemia sono state registrate 2.500 positività (+46), numero che comprende guarigioni e decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.931 tamponi (totale 207.255).

I nuovi casi e le guarigioni

I 46 nuovi casi di Covid sono così attribuiti dalla Regione: Arrone (1, torna Covid+), Bastia Umbra (4), Città di Castello (2), Corciano (3), fuori regione (1), Gualdo Tadino (1), Narni (2), Orvieto (2), Panicale (6), Perugia (19), Polino (2, primi casi assoluti), Spello (1), Terni (2). I 21 guariti sono invece relativi ai territori di Assisi (1), Collazzone (1), fuori regione (3), Gualdo Cattaneo (1), Norcia (2), Orvieto (4), Perugia (7), Terni (1), Torgiano (1, torna Covid free).

ORVIETO, LICEALE POSITIVA: CLASSE IN ISOLAMENTO

Ricoveri e isolamenti

Alle ore 11.04 di giovedì 1° ottobre, risultano ricoverate 41 (-1) persone positive al coronavirus in Umbria. Di queste: 20 (+1) all’ospedale di Perugia (1, invariato, in terapia intensiva); 18 (-2) all’ospedale di Terni (2, invariato, in intensiva); 3 (=) all’ospedale di Città di Castello (nessuno in intensiva). Le persone attualmente in isolamento sono 2.215 (+112), sono sin qui usciti dalla misura in 44.171 (+411).

POLINO, PRIMI DUE CASI ASSOLUTI DI COVID-19

I casi attuali

Secondo la Regione Umbria i 567 casi di Covid attuali sono relativi ai territori di Perugia 160, Terni 110, fuori regione 49, Bastia Umbra 30, Spoleto 25, Foligno 21, Città di Castello 15, Assisi 14, Corciano 13, Sellano 11, Narni 9, Panicale 8, Orvieto 7, San Giustino, Gualdo Tadino e Amelia 6, Todi e Norcia 5, Sigillo, Gubbio, Collazzone e Citerna 4, Umbertide, Stroncone, Spello, Massa Martana, Magione, Città della Pieve, Bevagna e Attigliano 3, Polino, Passignano sul Trasimeno, Nocera Umbra, Cannara e Sant’Anatolia di Narco 2, Trevi, San Venanzo, San Gemini, Pietralunga, Montecchio, Montecastrilli, Guardea, Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria, Fossato di Vico, Ferentillo, Deruta, Castel Ritaldi, Bettona, Arrone, Alviano e Acquasparta 1.