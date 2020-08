Covid, due nuovi casi a Spoleto e Magione

Due nuove positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione Umbria è alle ore 10.49 di domenica 2 agosto. I due nuovi casi riguardano Spoleto – dove una giovane mamma era risultata positiva nelle ultime ore, dopo il ritorno da una vacanza nelle Marche – e Magione.

I numeri

Sale così a 31 il numero degli attuali positivi (1.474 dall’inizio dell’emergenza coronavirus). Sempre nelle ultime 24 ore non sono state registrate nuove guarigioni (1.363 dall’inizio), così come non ci sono stati decessi connessi al Covid (80). Stabile la situazione dei ricoveri ospedalieri di persone positive, 7 in tutto: 4 a Terni e 3 a Perugia, nessuno dei quali in terapia intensiva.

I comuni interessati

Il quadro regionale attuale attribuisce 2 positivi a Castel Ritaldi, 1 a Città di Castello, 2 a Corciano, 1 a Ficulle, 1 a Magione, 2 a Marsciano, 1 ad Orvieto, 4 a Passignano sul Trasimeno, 5 a Perugia, 2 a Spoleto, 6 a Terni, 2 a Trevi e 2 di fuori regione.

Isolamenti e tamponi

In isolamento alla data di domenica 2 agosto ci sono 603 persone. Dalla misura ne sono uscite in totale 30.115. In totale sono stati eseguiti 122.404 tamponi.

