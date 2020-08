Spoleto, giovane mamma positiva al Covid dopo vacanza

Una nuova positività al Covid-19 a Spoleto. È quella emersa ufficialmente nella giornata di venerdì e relativa ad una giovane donna, madre di famiglia, residente a Spoleto.

L’indagine epidemiologica

La donna – si appreende – è stata sottoposta al tampone dai sanitari del distretto di Spoleto. Test che ha dato esito positivo e quindi fatto scattare l’isolamento contumaciale per la giovane mamma. Dall’indagine epidemiologica condotta dal servizio di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 è emerso che la giovane mamma era tornata in città dopo qualche giorno di vacanza al mare. Sono attualmente in corso i tamponi ai familiari ed ai contatti stretti della donna.