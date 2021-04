Covid, giù casi nuovi, attuali e ricoveri. Boom guariti a Terni

Sono 106 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 10.38 di sabato 3 aprile. Il dato è relativo a 6.356 tamponi presi in esame – 2.735 tamponi molecolari (totale 795.048) e 3.621 antigenici (totale 204.882) -, per una percentuale di positivi pari al 1,66% (venerdì 2 aprile era stata del 2,67%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 232 (totale 45.489). Si registra purtroppo un altro decesso con Covid-19, relativo al territorio di Terni, per un totale che sale a 1.261. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 4.627 (-127). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 51.377 positività (+106).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di sabato le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 370 (-10) di cui 53 (-1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 93 ricoveri (-5) di cui 13 (invariato) in intensiva; Perugia 93 ricoveri (-4) di cui 19 (invariato) in intensiva; Spoleto 43 ricoveri (-3) di cui 8 (+1) in intensiva; Città di Castello 41 ricoveri (-1) di cui 7 (invariato) in intensiva; Pantalla 36 ricoveri (+2), nessuno in intensiva; Foligno 31 ricoveri (-4) di cui 6 (-2) in intensiva; Branca 20 ricoveri (+4), nessuno in intensiva; ospedale da campo Perugia 13 ricoveri (+1), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 6.062 persone (-202).

I nuovi casi

I 106 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Allerona (1), Assisi (2), Bastia Umbra (2), Cannara (2), Città di Castello (4), Corciano (2), Fabro (1), Foligno (7), fuori regione (5), Gualdo Cattaneo (3), Gualdo Tadino (3), Gubbio (14), Magione (1), Marsciano (8), Montone (1), Narni (1), Norcia (3), Perugia (21), Porano (1), Preci (2), Spoleto (2), Terni (14), Todi (2) e Trevi (4).

Le guarigioni

Le 232 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Amelia (5), Assisi (5), Avigliano Umbro (1), Bastia Umbra (11), Bettona (2), Bevagna (4), Cascia (1), Castel Ritaldi (1), Castiglione del Lago (1), Citerna (1), Città di Castello (23), Collazzone (1), Deruta (5), Foligno (23), fuori regione (8), Giano dell’Umbria (3), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (1), Gubbio (6), Magione (2), Marsciano (6), Montecchio (1), Montefalco (5), Narni (4), Nocera Umbra (5), Norcia (5), Perugia (23), Piegaro (2), Pietralunga (1), Polino (1), San Gemini (2), San Giustino (1), Spello (1), Spoleto (12), Stroncone (1), Terni (46), Todi (2), Torgiano (1), Trevi (5), Tuoro sul Trasimeno (1) e Umbertide (2).

I casi attuali

I 4.627 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 10.38 di sabato 3 aprile, sono così attribuiti dalla Regione: fuori regione 708, Terni 604, Perugia 473, Foligno 349, Città di Castello 271, Spoleto 257, Gubbio 219, Assisi 117, Corciano 103, Orvieto 96, Bastia Umbra 93, Marsciano e Magione 87, Umbertide 82, Amelia 81, San Giustino 65, Todi 64, Trevi 57, Norcia 49, Narni 48, Castiglione del Lago 44, Cannara 37, Montefalco 33, Gualdo Tadino 28, Spello 26, Montecchio 25, Gualdo Cattaneo 22, Bettona 21, Arrone 20, Fossato di Vico, Deruta e Castel Ritaldi 19, Stroncone e Città della Pieve 18, Torgiano, Nocera Umbra e Montecastrilli 16, Porano, Passignano sul Trasimeno e Bevagna 14, Citerna e Baschi 13, Scheggia e Pascelupo 12, San Gemini 11, Tuoro sul Trasimeno, Panicale, Giano dell’Umbria, Collazzone, Castel Giorgio e Campello sul Clitunno 10, Giove e Fabro 9, Sellano, Piegaro e Cerreto di Spoleto 8, Montone, Monteleone d’Orvieto, Cascia e Acquasparta 7, Valfabbrica, Massa Martana, Castel Viscardo, Calvi dell’Umbria e Avigliano 6, Parrano, Monte Santa Maria Tiberina, Guardea e Ferentillo 5, Valtopina, Preci e Montecastello di Vibio 4, Scheggino, Pietralunga, Montefranco, Lugnano in Teverina, Fratta Todina, Alviano e Allerona 3, Vallo di Nera, Sigillo, Polino, Otricoli, Ficulle e Attigliano 2, Sant’Anatolia di Narco, Paciano, Montegabbione e Lisciano Niccone 1.

Vaccinazioni

Alle ore 6.01 di sabato 3 aprile risultano vaccinate in Umbria 153.659 persone (+4.319, erano 149.340 alle 6.01 di venerdì), pari all’87,50% delle dosi disponibili (175.555).

Prima sacca di anticorpi monoclonali ‘made in Umbria’

«Prima sacca di anticorpi monoclonali ‘made in Umbria’: grazie al lavoro di squadra e alle skills dei farmacisti dell’azienda ospedaliera di Perugia e della Usl Umbria 2, è stata allestita giovedì primo aprile, la prima sacca di anticorpi monoclonali preparata con il sistema robotizzato del laboratorio di galenica clinica dell’ospedale di Perugia». L’annuncio è dell’assessore regionale alla salaute Luca Coletto: «Ci tengo particolarmente a complimentarmi con i medici, i professori e i farmacisti delle aziende pubbliche che, con grande impegno e professionalità, hanno portato avanti studi sugli anticorpi monoclonali. In questo momento sono di interesse primario visto che, con questo tipo di cura, si potrà salvare la vita a molte persone e, allo stesso tempo, si evitano ricoveri permettendo di riportare pian piano la gestione degli ospedali verso la normalità. Si tratta di una grande conquista nel campo della cura per le persone positive al covid che, insieme alle vaccinazioni e alle altre terapie, ci permetterà di uscire da questo periodo di emergenza non più solo sanitaria, ma anche sociale e economica». L’azienda ospedaliera specifica che «la preparazione robotizzata del medicinale consente di garantire un livello qualitativo di sicurezza più elevato rispetto all’allestimento manuale. La reportistica prodotta dal sistema digitale permette di valutare la coerenza di quanto prescritto rispetto al preparato e monitorare ogni fase del processo».