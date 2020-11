Covid, il Cisom Terni-Amelia ha ricevuto mille mascherine

Ottorino se n’è andato ma la sua sensibilità nei confronti del volontariato e delle persone bisognose rivivono nel gesto d’amore della sua famiglia che, con le offerte raccolte durante le esequie, ha donato mille mascherine chirurgiche al gruppo Cisom di Terni-Amelia.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Il volontariato

Una squadra di volontari che dall’inizio del lockdown non si è mai fermata, e che continua ad essere impegnata nelle consegne porta a porta, nel trasporto per visite ed esami e da oggi anche nel supporto al sistema sanitario locale. Ad Amelia ogni giorno 15 volontari consegnano spesa e farmaci e lo fanno anche alle persone e alle famiglie che sono in quarantena: «Non entriamo in contatto con il paziente ovviamente – dice la presidente Graziella Fabrizi – anche se è triste lasciare tutto fuori da un portone quando l’istinto ti invita a dare quella carezza che non puoi». Da oggi i volontari sono in campo anche per le attività di supporto alla Usl Umbria 2. «Il Cisom abbraccia anche questo tipo di volontariato – precisa la presidente – un servizio volto a supportare il sistema sanitario locale, sempre più provato e carico di richieste generate dall’emergenza covid». E mentre si lavora senza sosta per completare la nuova sede dell’associazione, i volontari continuano a garantire i trasporti giornalieri di persone in difficoltà, che devono andare a fare visite ed esami. «Una macchina di solidarietà straordinaria che non si è mai fermata grazie ai nostri volontari, molti dei quali giovani, che ci mettono impegno, dedizione a soprattutto il cuore», dice Graziella.