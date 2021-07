Obbligo Green pass in luoghi più affollati: via libera dalle Regioni

L’ultima novità parla della possibilità che anche nei luoghi di lavoro possa esserci il trasferimento per chi rifiuta di vaccinarsi, misura già prevista per gli operatori sanitari. Riguarda il nuovo Decreto legge sul Green pass che il governo, salvo sorprese, approverà giovedì: sull’obbligo per i luoghi a maggior rischio assembramento c’è l’accordo con le Regioni. A riportarlo mercoledì mattina è Il Corriere della Sera in un articolo a firma Monica Guerzoni e Fiorella Sarzanini.

La misura riguarderà anche le ‘zone bianche’ – l’Umbria al momento non è a rischio ‘giallo’ – e prevede l’obbligo del Green pass per spettacoli, concerti, cinema e sport. Questione diversa per i ristoranti al chiuso dove, come già emerso, si potrà entrare con una certificazione più leggera con una dose di vaccino effettuato oppure un tampone entro le precedenti 48 ore. Il governo ha intenzione di muoversi in questo modo per mantenere tutta la penisola nella condizione attuale, senza passaggi di fascia e conseguente blocco di alcune attività per via della variante Delta.

In estrema sintesi nei posti più affollati si potrà entrare – questa la soluzione individuata al momento – soltanto se immunizzati, guariti dal Covid o, infine, con tampone nelle ore precedenti. Il decreto legge sarà in vigore da lunedì 26 luglio. Oggi è stata convocata la cabina di regia per trovare la quadra definitiva sulla lista dei luoghi dove giocoforza sarà necessaria la certificazione verde.