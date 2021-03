«Umbria, lu place to be». Il siparietto su Radio Deejay

Il Covid-19, la Pasqua in ‘zona rossa’ e le vacanze. Con Umbria – non la prima volta – protagonista: nuovo siparietto nella trasmissione radiofonica ‘Chiamate Roma Triuno Triuno’ di Radio Deejay condotta dal Trio Medusa. «Non si potrà uscire dai propri territori in Italia ma si può andare all’estero con tampone e quarantena», lo spunto. «Serve una soluzione creativa: rendiamo le nostre regioni ‘estero’ e cambiamo i nomi». E qui parte l’esempio sull’Umbria che, con accento british, diventa Umbiria. Il resto è tutto da ascoltare.

