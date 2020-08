Covid: sei nuovi casi fra Terni, Spoleto e Passignano

Sei casi in più nelle ultime 24 ore in Umbria per il covid-19, registrati nei territori comunali di Passignano sul Trasimeno (+3), Spoleto (+1) e Terni (+2). Invariato il numero dei decessi (80) e delle persone guarite (1.363): questo il quadro della situazione epidemiologica nell’aggiornamento a sabato mattina, 1° agosto.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Il balzo

Con le nuove positività – accertate su 888 tamponi eseguiti – il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 1.472. Aumenta anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: da 6 a 7, divisi tra le strutture di Terni e Perugia (nessuno è in terapia intensiva). I soggetti in isolamento sono 553 (+10), ne sono usciti in 30.059 (+114).

SPOLETO, GIOVANE MAMMA POSITIVA DOPO RITORNO DA VACANZA

Dove sono i 29 positivi attuali

A Terni – i dati sono forniti dalla Regione – ci sono 6 attuali positivi; seguono Perugia con 5, Passignano sul Trasimeno con 4, Trevi, Marsciano, Castel Ritaldi e Corciano con 2, Spoleto, Orvieto, Ficulle e Città di Castello con un’unica persona. A chiudere il cerchio i due casi provenienti da fuori regione. L’incremento odierno è il più alto dal 12 maggio.