Terni, tasse, tributi e solidarietà alimentare: la situazione

L’esigenza di tanti ternani alle prese con le difficoltà per il covid-19 da un lato e, dall’altro, le richieste – dagli stessi cittadini e dall’opposizione – di agire subito per quel che concerne tasse, tariffe e tributi locali. C’è da studiare a palazzo Spada per capire in che modo intervenire per le scadenze fiscali: è l’assessore al bilancio Orlando Masselli a fare il punto della situazione. Nel contempo si sta lavorando sulle modalità di distribuzione dei 653.680 euro legate alle misure urgenti per la ‘solidarietà alimentare’ disposte da Angelo Borrelli, capo del dipartimento nazionale di Protezione civile. Ad occuparsene la direzione welfare.

L’affanno

Per ora azioni concrete non ci sono. Masselli evidenzia che il Comune «sta facendo di tutto per tutelare i cittadini in questa fase d’emergenza e nelle fasi successive, anche dal punto di vista economico, confrontandosi con le categorie, ascoltando i cittadini, chiedendo interventi normativi adeguati insieme agli altri comuni, amministrando con buon senso, pur dovendo confrontarci con una situazione di emergenza nell’emergenza, come quella del dissesto dell’ente. Siamo costretti di nuovo a ricordare che il Comune di Terni – a differenza degli altri – deve confrontarsi con le conseguenze della normativa sugli enti dichiarati in stato di dissesto. La totalità delle entrate tributarie è stata determinata nella dichiarazione di dissesto e risulta ad ora immodificabile in riduzione. Questa è la specifica situazione che consegue al dissesto del 2018, una situazione che ci differenzia dagli altri enti, salvo modifiche normative che in questa drammatica fase chiediamo e che auspichiamo, per non avere le mani completamente legate».

CONSEGNE A DOMICILIO DI BENI ALIMENTARI: L’ELENCO

Tari, Imu, Tari, Tosap

Cosa si fa dunque? L’input esterno è pressante: «Per un intervento sulle entrate di carattere patrimoniale (esempio Tosap) come già dichiarato ai media locali siamo favorevoli e pronti ad un confronto con le categorie interessate. In quanto alle richieste di rinvio di Imu e Tari – comprensibili e condivisibili – devono sposarsi con quanto disposto dal governo centrale e soprattutto con la possibilità per il Comune di stare in equilibrio finanziario, di mantenere attivi i servizi e di effettuare i pagamenti dovuti. Ad oggi, al di là degli annunci governativi, il Comune non ha soldi in cassa e sta utilizzando l’anticipazione. Sempre per venire incontro alle esigenze – prosegue Masselli – dei cittadini nell’emergenza, il Comune non ha né sollecitato i mancati pagamenti 2019 che certamente non dipendono dall’emergenza attuale, né ha inviato ai cittadini la richiesta di pagamento della prima rata della Tari, anche se i tempi per la formalizzazione di tali richieste sono già maturati. Si è invece ritenuto di non procedere e si procederà solo quando avremo la possibilità di deliberare sulla materia nella consapevolezza di poter prendere decisioni strutturate. Infine, in collaborazione con l’assessorato alla scuola stiamo predisponendo gli atti per la sospensione del pagamento delle rette dei Sec (Servizi educativi comunali e delle mense nel periodo in cui i servizi non vengono erogati. Adesso è il momento di salvaguardare la salute nostra e dei nostri cari rispettando le prescrizioni dell’autorità preposta. Da parte nostra stiamo lavorando, in silenzio e senza troppi proclami, per evitare che questa difficile situazione che fa seguito alle già drammatiche condizioni finanziarie dell’ente, possa essere superata nel modo migliore senza impattare sui servizi essenziali e senza risvolti negativi sui pagamenti del Comune che in questo momento è una delle poche ‘aziende’ aperte».

Fondo solidarietà: bandi. La consegna a domicilio

Lunedì mattina si è svolta una riunione alla presenza del sindaco Leonardo Latini: «Tramite l’emissione – puntualizza l’assessore al welfare Cristiano Ceccotti – di appositi avvisi pubblici i cittadini interessati potranno accedere al fondo finalizzato al contenimento dell’emergenza economica in atto. Sarà curata l’attenta e capillare redistribuzione delle risorse economiche – non appena saranno trasferite dallo Stato ai Comuni e dunque nella nostra disponibilità – avendo cura di raggiungere tutte le persone in condizione di vulnerabilità economica evitando sovrapposizioni tra gli interventi di aiuto». I servizi di assistenza sono garantiti ai numeri 0744 549370, 800737073 e via email all’indirizzo welfare@comune.terni.it. «Ciascun nucleo familiare affetto da Covid-19 viene contattato telefonicamente per una media di tre volte alla settimana, riceve per email le indicazioni per la consegna dei servizi al domicilio organizzati con una scansione settimanale. Tutti i cittadini che si trovino in condizione di disagio in quanto soli, anziani e/o affetti da patologie specifiche, possono avvalersi della consegna a domicilio dei generi di prima necessità tramite le associazioni di volontariato del territorio che si sono rese disponibili all’effettuazione dei servizi di seguito descritti.

SERVIZIO DI CONSEGNA GENERI ALIMENTARI A DOMICILIO

· ANCeSCAO, numero verde 800660565 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

· AZIONE CATTOLICA Terni, Narni, Amelia, con i seguenti contatti telefonici:

Ester 339.3717522; Tommaso 349.2347631, Francesco 347.9049472.

· AUSER, numero verde 800995988, e contatto da cellulare: 0744.496218;

con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

· COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO, con i seguenti contatti telefonici:

Maria Grazia 333.1329750; Valentina 339.6413447; Gianna 339.4462938.

· TERNANA MARATHON CLUB ASD limitatamente al quartiere CARDETO al numero

327 6726233.

– PRO.CIV. COLLESCIPOLI e CIVITAS INTERAMNA al numero 3711766834 almeno un

giorno prima del Servizio, per farmaci e beni di prima necessità

SERVIZIO DI SUPPORTO TELEFONICO, E DI CONSEGNA SPESA A DOMICILIO E BENI DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DI FAMIGLIE DI PERSONE CON PROBLEMATICHE DI SALUTE MENTALE:

· UNASAM, con i seguenti contatti telefonici:

Annalisa: 3283193819; Mauro: 3335679502 – E-MAIL: Unasamterni@libero.it

SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO TELEFONICO:

· AGE–Associazione Italiana Genitori con: MASCI TERNI, ANPAS e Corpo Militare ACISMOM,

con il seguente contatto telefonico: 327.5550854, email: ageumbria@gmail.com;

· AUSER di Terni: numero verde 800995988, e contatto da cellulare: 0744.496218;

«La direzione welfare assicura inoltre i servizi di protezione sociale e di emergenza verso i minori e le donne vittime di violenza in collaborazione con l’Autorità giudiziaria minorile e l’Autorità di pubblica sicurezza. È stata inoltre assicurata la continuità dei servizi socio-educativi verso i minori con disabilità in obbligo scolastico, tramite la rimodulazione degli stessi servizi svolti presso il domicilio in collaborazione con l’Usl Umbria 2, distretto di Terni».