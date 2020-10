Covid, Terni: niente fiera del Cassero

di S.F.

I numeri dell’emergenza Covid-19 non lasciano troppi margini di manovra, tutt’altro. L’ultima ‘stretta’ nazionale (Dpcm del premier Giuseppe Conte) e locale (ordinanza della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei) limitano di molto le attività di vari settori commerciali e degli appuntamenti che rischiano di creare assembramenti: per Terni c’è un’altra conseguenza immediata, vale a dire l’annullamento della tradizionale fiera del Cassero prevista a metà novembre in centro città. Salvo sorprese la decisione arriverà nella giornata odierna in seguito alla riunione mattutina della giunta comunale. Lo scorso 27 settembre si era invece svolta – con tutte le misure anti contagio del caso – la fiera di San Matteo in via del Centenario.

