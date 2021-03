Covid, 142 nuovi casi e 201 guarigioni. Attuali positivi, Terni in testa

Sono 142 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 10.46 di domenica 21 marzo. Il dato è relativo a 4.756 tamponi presi in esame – 2.155 tamponi molecolari (totale 759.452) e 2.601 antigenici (totale 168.675) –, per una percentuale di positivi pari al 2,98% (sabato 20 era stata del 3,81%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 201 (totale 42.499). Si registrano purtroppo altri 4 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Castiglione del Lago, Foligno, Gubbio e Terni, per un totale che sale a 1.209. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 5.516 (-63). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 49.224 positività (+142).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di domenica le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 438 (-8) di cui 72 (-2) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 107 ricoveri (+1) di cui 24 (invariato) in intensiva; Terni 100 ricoveri (-4) di cui 21 (-2) in intensiva; Spoleto 64 ricoveri (+1) di cui 12 (invariato) in intensiva; Foligno 48 ricoveri (+1) di cui 10 (invariato) in intensiva; Città di Castello 46 ricoveri (-1) di cui 5 (invariato) in intensiva; Pantalla 45 ricoveri (-4), nessuno in intensiva; ospedale Branca 15 ricoveri (-1), nessuno in intensiva; ospedale da campo Perugia 10 ricoveri (-1), nessuno in intensiva; Umbertide 2 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Trevi 1 ricovero (invariato), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 7.434 persone (-41).

I nuovi casi

I 142 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Amelia (8), Assisi (4), Bastia Umbra (4), Bevagna (1), Castel Giorgio (1), Castel Ritaldi (2), Città della Pieve (1), Città di Castello (1), Corciano (4), Foligno (14), fuori regione (9), Giano dell’Umbria (1), Gubbio (2), Lugnano in Teverina (2), Magione (2), Montecastrilli (2), Montecchio (6), Montefalco (5), Narni (7), Norcia (3),Orvieto (5), Panicale (2), Perugia (10), Piegaro (1), Porano (1), Preci (1), San Gemini (1), San Giustino (3), Spoleto (5), Terni (25), Trevi (4), Umbertide (4) e Valtopina (1).

Le guarigioni

Le 201 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Assisi (17), Bastia Umbra (15), Bevagna (2), Calvi dell’Umbria (1), Cannara (3), Castiglione del Lago (4), Città della Pieve (2), Città di Castello (17), Deruta (1), Ferentillo (1), Foligno (39), fuori regione (2), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (2), Gubbio (5), Lisciano Niccone (1), Magione (1), Marsciano (6), Montefalco (4), Narni (3), Nocera Umbra (3), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (28), San Giustino (4), Scheggia e Pascelupo (1), Spello (10), Spoleto (5), Terni (14), Todi (1), Torgiano (2), Trevi (2) e Umbertide (3).

I casi attuali

I 5.516 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 10.46 di domenica 21 marzo, sono così attribuiti dalla Regione: Terni 709, fuori regione 708, Perugia 545, Foligno 488, Città di Castello 420, Spoleto 261, Assisi 203, Bastia Umbra 191, Orvieto 141, Gubbio 132, San Giustino 115, Amelia 90, Umbertide e Marsciano 82, Norcia 75, Spello 73, Trevi 68, Magione 67, Montefalco 62, Narni 55, Corciano 53, Nocera Umbra 50, Todi 45, Castiglione del Lago 44, Deruta e Città della Pieve 41, Bettona 40, Cannara 31, Gualdo Cattaneo 30, Gualdo Tadino 28, Bevagna 27, Passignano sul Trasimeno e Castel Ritaldi 26, Torgiano 25, Giano dell’Umbria 24, Stroncone e Baschi 18, Panicale, Cerreto di Spoleto e Arrone 16, Montecchio e Montecastrilli 15, Cascia 14, Piegaro, Parrano, Monteleone d’Orvieto e Fabro 13, Citerna 12, Valtopina e San Gemini 11, Tuoro sul Trasimeno, Ficulle, Sellano, Castel Viscardo e Collazzone 10, Campello sul Clitunno e Calvi dell’Umbria 9, Valfabbrica, Scheggia e Pascelupo, Giove e Acquasparta 8, Porano, Paciano e Montone 7, Pietralunga, Massa Martana, Castel Giorgio e Allerona 6, Polino, Monte Santa Maria Tiberina, Montegabbione e Avigliano Umbro 5, Sigillo, San Venanzo, Preci e Lisciano Niccone 4, Otricoli, Lugnano in Teverina e Ferentillo 3, Scheggino, Penna in Teverina, Guardea, Fratta Todina e Attigliano 2, Vallo di Nera, Fossato di Vico, Costacciaro e Alviano 1.

Vaccinazioni

Alle ore 6.01 di domenica 21 marzo risultano vaccinate in Umbria 108.119 persone (+2.271, erano 105.848 alle 6.01 di sabato 20), pari al 79,8% delle dosi disponibili (135.435).