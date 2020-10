Covid in Umbria: «Il quadro ci preoccupa»

Seguono aggiornamenti

«Dal 5 al 9 ottobre ci sono stati 381 nuovi casi. Un dato che ci allarma». Parole di Antonio Onnis, commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Covid-19 in Umbria, nel fare il punto della situazione durante la conferenza stampa di venerdì mattina: «Siamo preoccupati perché abbiamo la sensazione che nella popolazione la percezione del rischio sia calata e le persone siano meno attente di prima a proteggere sé stesse e gli altri». I contagi avvengono soprattutto con persone familiari, nella rete parentale o delle amicizie.

La seconda ondata e la scuola

Siamo di fronte ad una seconda ondata che però è diversa dalla prima. Lo avevamo intuito dall’analisi dei dati e lo conferma Antonio Onnis. Che nell’appuntamento odierno in Regione fornisce anche i numeri delle ultime 24 ore, sono 151 i nuovi positivi al Covid19: il doppio di giovedì. «La riapertura delle scuole ha comportato uno sforzo grande delle istituzioni grazie anche a una forte collaborazione del personale scolastico, basti pensare al livello di adesione ai test volontari. Che non ha eguali credo in Italia. L’impatto dei contagi sulle strutture scolastiche è stato meno rilevante di quanto potessimo temere, considerando che sono rientrate in classe 140 mila persone e che queste persone si muovono utilizzando mezzi pubblici». Contrariamente a quanto si potesse immaginare questa nuova impennata non è strettamente collegata alla riapertura delle scuole quanto piuttosto ai movimenti estivi. Da qui il dato sull’età relativamente bassa dei nuovi contagi degli ultimi tempi. Età che si sta innalzando in virtù di contagi intrafamiliari.

I possibili sviluppi

Onnis ha aggiunto che «al momento non ci sono provvedimenti, ma siamo pronti a tutto sulla base dell’andamento nei prossimi giorni». Per quel che concerne l’aggiornamento sui contagi ci saranno degli incontri settimanali da qui in avanti.

Contact tracing sempre più complicato

Il direttore regionale della salute, Claudio Dario, ha evidenziato che «il problema maggiore in questa fase è il contact tracing. Non riusciamo a star dietro a tutti i potenziali contatti con questi numeri. E questo comporta il fatto che i tempi dell’isolamento fiduciario si allungano. Questa è anche una delle cose che maggiormente infastidiscono la popolazione. Ci sono persone che aspettano un tampone anche sette giorni. È più facile che ora il virus circoli nelle zone che prima erano state salvaguardate, basti pensare a quanto sta accadendo ad esempio in Campania e Sicilia».