Perugia-Assisi, la marcia diventa ‘catena umana’: si attende il via libera

di Simona Panzolini

Il Covid cambia, ma non ferma la storica Marcia della Pace, quel tratto di strada che unisce Perugia ad Assisi, che ha scandito anni di cultura che hanno dato un valore ad una manifestazione famosa in tutto il mondo. Anche l’edizione 2020 avrà connotati forti, fra l’esigenza di garantire sicurezza ai partecipanti e il messaggio inequivocabile e attuale: a volere la pace deve essere il mondo intero, senza distinzione di razza o di religione.

Un’edizione ‘speciale’

Da marcia a catena umana, quindi, lunga 25 chilometri. La Perugia-Assisi edizione 2020 sarà diversa da tutte le altre. In epoca di pandemia non si marcerà, ma si andrà a comporre un lunghissimo filo di persone che unirà Perugia alla cittadella della Pace. La manifestazione si dovrebbe svolgere – salvo diverse determinazioni delle autorità – domenica 11 ottobre: le persone saranno distanziate almeno due metri ma saranno unite dal filo che ciascuno porterà e annoderà a quello degli altri. Quel filo simboleggerà l’impegno a tessere nuovi rapporti umani e a costruire una nuova società e una nuova economia basate sulla cura di tutti e dell’ambiente. La ‘catena umana’ sarà preceduta dal meeting nazionale ‘Time for Peace – Time to care’ che si svolgerà a Perugia e in tante altre città italiane il 9 e 10 prossimi.

Si farà?

Sul piano organizzativo, il lavoro condotto dal Cor (Centro operativo regionale della Protezione civile), di concerto con questura e prefettura di Perugia, non ha ancora portato ad una decisione certa in merito allo svolgimento della Marcia della Pace. Gli organizzatori, fiduciosi, stanno andando avanti anche nel fornire alle autorità gli elementi richiesti. A tirare le fila sarà la prefettura di Perugia attraverso il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.