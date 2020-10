Covid, record di nuovi casi in un giorno: 151

Ben 151 nuovi casi di Covid-19 in un singolo giorno, vale a dire il record di sempre in Umbria – il precedente, 92, è del 26 marzo scorso – dall’inizio della pandemia. L’aggiornamento a venerdì 9 ottobre (ore 11.20) è del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, Antonio Onnis. Gli attuali positivi tornano sopra 1.000 unità – non accadeva dal 12 aprile -, sono infatti 1.005 (+137) mentre le guarigioni in più sono 14 (il totale sale a 1.965). Invariato il numero dei decessi (87). Il totale delle positività riscontrate finora in Umbria è di 3.057 (+151), numero che comprende guarigioni e decessi.

I nuovi casi di Covid-19

I 151 nuovi contagi emersi venerdì mattina sono così attribuiti dalla Regione Umbria: Assisi (14), Bastia Umbra (8), Castel Viscardo (1), Citerna (1), Città di Castello (2), Corciano (3), Deruta (2), Foligno (4), fuori regione (16), Giano dell’Umbria (1, torna Covid+), Gualdo Cattaneo (2), Gualdo Tadino (3), Gubbio (11), Magione (6), Marsciano (3), Massa Martana (2), Montefalco (1, torna Covid+), Montefranco (1), Narni (4), Orvieto (1), Panicale (2), Passignano sul Trasimeno (4), Perugia (37), Polino (1), San Gemini (1), San Giustino (2), Stroncone (2), Terni (7), Tuoro sul Trasimeno (3), Umbertide (4), Valfabbrica (2). I 14 guariti sono invece relativi ai territori comunali di Citerna (1), Città della Pieve (1), fuori regione (4), Massa Martana (2), Perugia (4), San Giustino (1), Spoleto (1).

Ricoveri, isolamenti e tamponi

Alle ore 9 di venerdì mattina risultano ricoverate, in Umbria, 63 (+5) persone positive al coronavirus. Invariati (8) i pazienti in terapia intensiva. Questa la distribuzione nei nosocomi della regione: 25 (+1) sono ricoverate all’ospedale di Perugia (4, invariato, in intensiva); 25 (+2) all’ospedale di Terni (4, invariato, in intensiva); 9 (+1) all’ospedale di Città di Castello (nessuno in intensiva); 4 (+1) all’ospedale di Foligno (nessuno in intensiva). Risultano in isolamento 3.054 cittadini (+152) di cui 942 positivi in isolamento contumaciale; in totale sono sin qui usciti dalla misura in 47.322 (+458). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 2.645 (totale 223.791).

I casi attuali

Alle ore 11.20 di venerdì, questo il quadro dei casi attuali di Covid-19 in Umbria: Perugia 301, Terni 121, fuori regione 71, Bastia Umbra 54, Foligno e Assisi 46, Corciano 36, Magione 31, Spoleto 24, Città di Castello 22, Gubbio 19, Panicale e Narni 18, Passignano sul Trasimeno 15, Gualdo Tadino 13, Tuoro sul Trasimeno 12, Marsciano 11, San Giustino 9, Umbertide, Sellano, Orvieto, Gualdo Cattaneo e Fossato di Vico 8, Bettona 7, Todi 6, Valfabbrica, Sigillo, Deruta e Citerna 5, Trevi e Spello 4, Stroncone, San Gemini, Polino, Nocera Umbra, Massa Martana, Collazzone, Città della Pieve, Castiglione del Lago, Castel Viscardo e Bevagna 3, San Venanzo, Piegaro, Sant’Anatolia di Narco, Montecchio, Montefranco, Amelia e Arrone 2, Preci, Pietralunga, Norcia, Montefalco, Montecastrilli, Montecastello di Vibio, Guardea, Giano dell’Umbria, Ficulle, Ferentillo, Cannara, Attigliano e Alviano 1.

Orvietano

L’Usl Umbria 2 ha diffuso, nella tarda mattinata di venerdì, un aggiornamento sulla situazione dell’orvietano: «Si registrano due nuovi casi di positività sul territorio. Si tratta di una donna di 83 anni residente a Castel Viscardo, già in quarantena fiduciaria in quanto contatto stretto di un soggetto positivo al Covid-19 residente nel perugino. L’anziana signora – spiega la Usl – è stata sottoposta a tempone rinofaringeo dai sanitari del distretto di Orvieto ed attualmente si trova in isolamento contumaciale domiciliare con una lievissima sintomatologia. È costantemente seguita dai servizi di sorveglianza sanitaria territoriale della Usl Umbria 2, dalle Usca e dal medico curante. Nel comune di Orvieto è invece risultato positivo al Covid-19 un uomo di 26 anni che nei giorni scorsi presentava una sintomatologia simil influenzale, già regredita e per questo in isolamento fiduciario prima di essere sottoposto al tampone. In fase di ultimazione l’indagine epidemiologica condotta dal servizio di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 di Orvieto per individuare i contatti stretti del giovane lavoratore che verranno posti in isolamento fiduciario per i controlli del caso».

Tuoro sul Trasimeno, sezione di una primaria in quarantena

Nuovo aggiornamento del sindaco di Tuoro sul Trasimeno Maria Elena Minciaroni: «Ci sono 14 casi positivi e le persone contagiate sono in buone condizioni di salute: tutti casi collegati tra loro, partiti da contatti in ambiente lavorativo. Giovedì mattina è stata messa in quarantena una sezione della quarta elementare e si stanno facendo le indagini epidemiologiche del caso: la situazione è monitorata dal dipartimento di prevenzione-servizio di igiene e aanità pubblica dell’ Usl Umbria1 al fine di poter circoscrivere e contenere il cluster. Data la complessità – ha aggiunto – della situazione esorto tutti ad avere atteggiamenti responsabili evitando sia l’organizzazione che la partecipazione ad iniziative ludiche, aggregative, sportive e di pubblico intrattenimento».

Articolo in aggiornamento