Covid Umbria, balzo record: 263 nuovi casi

«L’epidemia è stata sotto controllo fino al 19 settembre, poi si è registrata un’evoluzione che va allineata con la riapertura delle scuole». Parole dell’assessore alla sanità della Regione Umbria, Luca Coletto, in merito all’aggiornamento della situazione Covid-19 in Umbria: nel corso della conferenza di giovedì mattina è emerso che il numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è pari a 263 (4.012 in totale), un record da marzo. I tamponi eseguiti in più sono 3.690, per un numero complessivo che raggiunge i 243.404. Annunciato l’impegno per il riadattamento delle terapie intensive negli ospedali umbri come avvenuto nella fase più critica della pandemia. Invariato (91) il numero dei decessi.

IL PUNTO SULL’EMERGENZA COVID IN UMBRIA (PDF)

Guarigioni, ricoveri ed isolamenti



Le persone guarite nel corso delle ultime 24 ore sono 69 (il totale sale a 2.099). I positivi ricoverati sono 86 (+3), mentre le intensive (12, distrbuite tra i due capoluoghi di provincia) sono invariate: 32 all’ospedale di Perugia (+2, i soggetti in rianimazione scendono invece da 6 a 5), 29 a Terni (+1, in intensiva si passa da 6 a 7), 15 a Città di Castello (-1) e 10 a Foligno (+1). In 4.072 si trovano in isolamento (+181), ne sono usciti in 49.095 (+380).

NARNI, MAESTRA POSITIVA: SCATTA ISOLAMENTO DEGLI ALUNNI

I nuovi casi, Perugia vicino ai 100

Le nuove positività sono state registrate nei territori di Assisi (18), Bastia Umbra (27), Bettona (1), Cannara (1), Castiglione del Lago (4), Città della Pieve (1), Città di Castello (2), Collazzone (1), Corciano (12), Deruta (8), Foligno (4), fuori regione (11), Giano dell’Umbria (1), Giove (2), Gubbio (9), Magione (8), Marsciano (3), Monte Castello di Vibio (2), Montecastrilli (1), Montefalco (3), Montone (2), Narni (1), Norcia (1), Orvieto (1), Paciano (1), Passignano sul Trasimeno (9), Perugia (87), San Gemini (5), Spoleto (7), Terni (13), Todi (1), Torgiano (3), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (4) e Valfabbrica (8).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Gli attuali positivi

Perugia ne conta 503. A seguire Terni (189), fuori regione (147), Bastia Umbra (96), Assisi (82), Corciano (70), Foligno (68), Magione (62), Passignano sul Trasimeno (58), Spoleto, Gubbio (51), San Gemini (39), Narni (38), Marsciano (34), Tuoro sul Trasimeno (28), Deruta, Città di Castello (22), Umbertide (20), Valfabbrica (19), Panicale (18), Gualdo Tadino (16), Gualdo Cattaneo (12), San Giustino (11), Orvieto, Castiglione del Lago (10), Todi, Citerna (9), Fossato di Vico (8), Bettona (7), Spello, Preci, Collazzone (6), Trevi, Sigillo, Sellano, Montefalco, Giano dell’Umbria, Arrone (5), Torgiano, Stroncone, Massa Martana, Cannara, Amelia (4), Polino, Piegaro, Montecchio, Monte Castello di Vibio, Castel Viscardo, Bevagna (3), San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Norcia, Nocera Umbra, Montone, Montefranco, Montecastrilli, Giove (2), Penna in Teverina, Paciano, Lugnano in Teverina, Guardea, Ferentillo, Città della Pieve, Cerreto di Spoleto, Castel Ritaldi, Alviano, Acquasparta e Attigliano (1, ma in quest’ultimo caso l’amministrazione ha annunciato l’azzeramento dei casi).

Umbertide, sei nuovi casi

«Il dipartimento prevenzione-servizio igiene – la nota del sindaco Luca Carizia – e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ha reso noti sei nuovi casi di positività nel nostro Comune. I soggetti sono tutti in isolamento domiciliare: tre di loro fanno parte di un nucleo familiare già colpito dal virus ed anche altri due fanno parte di un ulteriore nucleo familiare. Attualmente sono diciotto i soggetti positivi nel Comune di Umbertide e tutti loro sono sottoposti ad isolamento domiciliare».