Covid Umbria, 10° giorno consecutivo senza nuovi casi

Decimo giorno consecutivo senza nuovi casi di covid-19 in Umbria. L’aggiornamento è alle 8 di venerdì 5 giugno: dall’inizio dell’emergenza epidemiologica il numero resta a 1.431, mentre gli attuali positivi scendono a 37 con un decremento di due soggetti. Invariati deceduti (76) e clinicamente guariti (8).

Più guarigioni

Le persone guarite salgono invece a 1.318 (+2 rispetto a giovedì). Per quel che concerne i ricoverati positivi sono 14 (-3), in terapia intensiva restano sempre in 2. I soggetti in isolamento contumaciale sono 23 (+1). Il totale dei tamponi effettuati sale a 74.142: nelle ultime 24 ore sono stati 938. La Regione informa inoltre che «a far data da oggi la nota dei dati riferiti all’andamento epidemiologico del virus covid-19 in Umbria avverrà con cadenza settimanale, fermo restando che comunque l’aggiornamento degli stessi avviene quotidianamente ed è consultabile sempre nella specifica area dedicata all’emergenza coronavirus».

