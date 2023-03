Cruscotti e volanti: la nuova ‘moda’ dei furti

Il bersaglio sono i volanti di auto di media-grossa cilindrata. Recentemnet, di notte, nel quartiere perugino di San Sisto sono state assalite quattro vetture a cui hanno portato via cruscotto e sterzo. Come riporta il quotidiano Il Messaggero in un articolo a firma di Fabio Nucci, la proprietaria di una Mercedes che aveva parcheggiato l’auto sotto la sua abitazione, iin uno spazio recintato e chiuso con un cancello, ha trovato gli specchietti non in posizione di parcheggio e da là il climax: la portiera non chiusa bene, i vetri sul sedile, i cassetti interni aperti e lo sterzo scomparso. A raccogliere questa ed altre tre denunce sono stati i carabinieri di Castel del Piano che stanno indagando sul caso insieme alla polizia di Stato. Le altre tre vetture si trovavano nella stessa area, nella parte basse di via Mascagni, all’interno del parcheggio di una palazzina. Una di queste era una Bmw che si è ritrovata anche senza quadro comandi e strumenti. Altri colpi simili sarebbero stato compiyti anche in altre zone della città, centro storico compreso.

