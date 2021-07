Da giovedì i big del padel nazionale in scena a Terni

Tutto pronto all’Happy Padel di Terni per la prima edizione dell’open ‘Farmacia Rotondi’ con montepremi di 5 mila euro. Si inizia giovedi 28 luglio con la quarta categoria, che vedrà subito scendere in campo la forte coppia argentina Iriart-Garri. Da venerdì a domenica calcheranno i campi tutti i big, con le migliori coppie del panorama nazionale, tra cui spiccano l’italo argentino Marcelo Capitani in coppia con lo spagnolo Daniel Luengo, le italianissime coppie Bruno-Cattaneo, Tinti-Mezzetti, Sinicropi-Di Giovanni e la coppia argentina Salandro-Calneggia con importanti trascorsi nel Wpt. «Per quattro giorni – afferma Enrico Pernini, presidente di Happy Padel – i riflettori del padel nazionale saranno puntati sul nostro circolo visti i nomi che scenderanno in campo. Per questo, da giorni, stiamo lavorando al massimo per accogliere al meglio gli atleti e gli spettatori dell’evento». Tutta la programmazione sarà visibile sui social ‘Happy Padel’.

