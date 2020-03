Decima morte umbra per Covid, a Terni

Decima morte di una persona positiva al coronavirus in Umbria. Il decesso, avvenuto sabato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, è quello di una donna di 85 anni, formalmente residente a Stroncone ma ternana di fatto. A dare il triste annuncio, il sindaco di Stroncone Giuseppe Malvetani: «Pochi minuti fa ho avuto la triste notizia della scomparsa della persona, ricoverata e positiva al tampone, che risultava ancora residente a Stroncone pur essendosi trasferita ormai da diverso tempo nel comune di Terni. Era il terzo caso di positività per il quale avevo dato chiarimenti nei giorni scorsi. La donna è una nostra ex concittadina di 85 anni che da molto tempo, purtroppo, soffriva di una grave insufficienza respiratoria e necessitava di ossigeno. Una situazione personale già molto precaria che,evidentemente, è precipitata. Siamo vicini ai familiari, ci stringiamo a loro affettuosamente esprimendogli le nostre più sentite condoglianze».

