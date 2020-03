Covid-19 Umbria, 462 positivi e 121 ricoveri

Dai dati aggiornati alla mezzanotte di venerdì 20 marzo, 462 persone in Umbria – 67 in più rispetto alla giornata precedente – risultano positive al coronavirus. I guariti sono 5: è stato dimesso e dichiarato guarito un paziente in cura all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. A fornire il consueto aggiornamento è la direzione salute della Regione Umbria. Dei 462 pazienti positivi, 18 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 329 e 115 in quella di Terni.

Umbria, i decessi salgono a tredici

Alla tarda mattinata di sabato, il dato parziale dei decessi con Covid-19 è salito a tredici persone. Due di queste erano ricoverate all’ospedale di Pantalla, una a Perugia ed una – 85enne ternana formalmente residente a Stroncone – al ‘Santa Maria’ di Terni.

I ricoveri

Sono ricoverati in 121 (8 di questi sono di fuori regione), di cui 91 nell’ospedale di Perugia e 22 in quello di Terni. Dei 121 ricoverati – 22 in più rispetto al giorno precedente -, 29 (incremento di 5 unità rispetto a giovedì) sono in terapia intensiva: 18 nell’ospedale di Perugia e 11 al ‘Santa Maria’ di Terni.

Isolamenti e tamponi

Le persone in osservazione sono 2.380: di queste, 1.602 sono nella provincia di Perugia e 778 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 1.278 soggetti usciti dall’isolamento di cui 986 nella provincia di Perugia e 292 in quella di Terni. .Nel complesso entro le ore 24 di venerdì 20 marzo sono stati eseguiti 2.737 tamponi.

TERNI, SCATTANO CONTROLLI A CAMPIONE

LA NUOVA ORDINANZA: ‘STRETTA’ SU PARCHI E SPORT

TERNI, MORTI CON COVID: CAMBIA ITER PER LE SALME

Umbertide, quinto caso

La Usl Umbria 1, nella figura della direttrice del distretto sanitario Alto Tevere Daniela Felicioni, ha comunicato che in una struttura sanitaria del territorio – è stato trasferito in un’altra più idonea – c’è un nuovo caso di positività. Si trova già in isolamento contumaciale.

AD AMELIA ALTRI DUE POSITIVI

Psicologi, teleconsulti gratuiti da professionisti

L’Ordine degli psicologi, da giorni impegnato nel supporto alla popolazione per l’emergenza coronavirus, promuove anche in Umbria l’iniziativa #psicologionline. Decine di psicologi e psicoterapeuti si sono resi disponibili per un teleconsulto gratuito o interventi a distanza più strutturati da effettuare tramite supporto tecnologici via WhatsApp, Telegram, Skype, Duo, Instagram o Facetime, oppure una semplice telefonata. «Sono 98 le figure professionali aderenti in Umbria. Per un consulto gratuito, nel territorio della provincia di Perugia hanno dato disponibilità in 72, mentre sono 19 in quella di Terni per un totale di 92 professionisti. Nel sito dell’ordine nazionale http://www.psy.it è disponibile un motore di ricerca che consente di visualizzare e raggiungere tutti i professionisti aderenti. Per ciascuno, sono indicati contatti, orari e perfino i supporti tecnologici che si possono utilizzare». David Lazzari, presidente nazionale e regionale dell’Ordine, sottolinea che «la professione psicologica dà un forte segnale di disponibilità al Paese in questo momento. Questo è importante perché emergenza sanitaria vuol dire anche emergenza psicologica e c’è bisogno di supporto per tantissime situazioni. Perché prima si agisce e meno problemi ci saranno in seguito».

UNITÀ SPECIALI PER PAZIENTI DOMICILIARI

I sindacati e le violazioni sui luoghi di lavoro

Sono Nidil Cgil Perugia e Flai Cgil Umbria a denunciare nuovi problemi dopo segnalazioni ricevute dai lavoratori: «Alla Salpa di Pistrino, che ha uno stabilimento anche a Montone, oppure alla Renzini, sempre in Alto Tevere, o la Be Food di Acquasparta, non siamo riusciti ad avere alcuna risposta alle nostre richieste eppure in quegli stabilimenti convivono ogni giorno centinaia di lavoratori e lavoratrici sia diretti che somministrati. Qualche lavoratore, armandosi di coraggio ci ha raccontato che nella propria azienda un collega ha accusato sintomi di febbre e non sappiamo che azioni siano state messe in atto, forse una semplice sospensione della linea dove era impiegato, mentre il resto dell’azienda ha continuato a lavorare normalmente. Un somministrato poi – aggiungono Flai e Nidil – ci ha mandato la foto di una mascherina non conforme al decreto. Sarebbe opportuno che Confindustria Umbria, firmataria del protocollo per il contenimento del contagio, invitasse le aziende ad aprire percorsi di condivisione, che possano rafforzare le azioni di contrasto e contenimento».

Tpl, Usb: «Il provvedimento porterà problemi»

L’Usb va all’attacco sul tema: «Il provvedimento preso dalla èresidente della Regione Umbria, in data 13 marzo 2020, che taglia il servizio di Tpl su rotaia e su gomma, ci preoccupa per la sua pericolosità. Non vorremmo che il Dpcm del governo nazionale fosse usato come pretesto per iniziare la politica dei tagli al Tpl enunciata da Busitalia e dalla Regione; ci opponiamo al provvedimento e ci opporremo alle sue eventuali proroghe, perché il costo dei tagli viene pagato soprattutto dai lavoratori e dai cittadini. Il provvedimento in questione porterà anche un altro problema di ordine sanitario, quello legato alla sovraesposizione dei lavoratori. Infatti il sovraffollamento degli autobus farà sì che gli autisti siano maggiormente esposti ad un eventuale contagio. In questo modo poco possono fare mascherine e sbarramenti interni. Tale provvedimento è una palese violazione del D. Lgs 81/2008 e pertanto va rigettato. Diffidiamo la presidente della Regione Umbria e l’assessorato ai trasporti e li esortiamo a cancellare tale provvedimento, come esortiamo Busitalia a non far consumare alcuna ora di ferie ai lavoratori. Avvertiamo che, nell’eventualità ci siano contagi tra i conducenti causati dalla sovraesposizione, agiremo per vie legali. Non permettiamo che il Coronavirus diventi una occasione per tagliare il Tpl. Prendiamo atto anche del fatto che per Busitalia le organizzazioni presenti nella Rsu e che possono esprimere anche una rappresentanza nei tavoli, sono come sempre gli amici e gli amici degli amici. Ricordiamo a Busitalia che tutte le organizzazioni presenti nella Rsu devono essere rappresentate anche nelle discussioni di ordine generale».

Avvocati e commercialisti: la Cigd



Con una missiva indirizzata venerdì 20 marzo alla presidente della giunta regionale, Donatella Tesei, e all’assessore regionale allo sviluppo economico, Michele Fioroni, i presidenti degli Ordini regionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili e degli avvocati, Andrea Nasini (Perugia e Spoleto), Carmelo Campagna (Terni), Stefano Tentori Montalto (Perugia), Maria Letizia Angelini Paroli (Spoleto) e Francesco Emilio Standoli (Terni), preso atto della sostanziale assenza nel ‘DL Cura Italia’ di misure a sostegno delle categorie professionali ordinistiche, hanno chiesto alla Regione Umbria di intervenire per aiutare tutto il comparto anche attraverso l’attivazione della Cassa integrazione in deroga (Cigd) a favore dei dipendenti degli studi professionali: «Esprimiamo vivo apprezzamento – la nota congiunta – per la sensibilità e la disponibilità manifestata dalla Regione nell’accogliere le nostre istanze; l’impegno della Regione, confermato dall’assessore Michele Fioroni, a prevedere la copertura degli ammortizzatori sociali anche per i dipendenti degli studi professionali rappresenta un importante risultato per i professionisti a sostegno delle loro attività, oltre che a salvaguardia del mantenimento dei livelli occupazionali».