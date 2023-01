Di Vittorio/Turati Terni: tempi più lunghi per l’ultimazione della rotonda – Fotogallery

di S.F.

Centottanta giorni per l’ultimazione e, in origine, conclusione prevista per il 17 dicembre 2022. Non è andata così e da quanto si apprende il lavoro verrà terminato a stretto giro: si parla di uno degli interventi più ‘invasivi’ e discussi – per la viabilità si intende – degli ultimi tempi, vale a dire la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Di Vittorio e via Turati.

Le sospensioni e la conclusione



L’operazione va avanti dalla scorsa estate con verbale di consegna datato 27 giugno 2022 ed in campo ci sono la Giacchini srl di Stroncone – aggiudicataria dell’appalto con ribasso del 10,30% – e la società in subappalto, la Ortana Asfalti. Come ben facile da vedere la rotatoria definitiva non è ancora conclusa: di mezzo ci sono state diverse sospensioni ed il problema legato all’approvvigionamento dei materiali, ostacolo che di fatto ha rallentato tutti i cantieri. Dunque? Al momento le ditte coinvolte risultano ancora nei termini contrattuali e la fase finale della realizzazione – non sono mancate alcune critiche di natura tecnica, come ad esempio il ‘decentramento’ – è attesa a breve. Si spera che non vada a finire come il vicino ponte Di Vittorio. Nelle immagini lo stato dell’arte al 7 gennaio.