Terni, rotatoria Turati-Di Vittorio: lavori in arrivo, c’è subappalto da 71 mila euro

Tre mesi fa la prima aggiudicazione – non efficace, era il 28 marzo – dell’opera alla Giacchini srl di Stroncone per poco più di 140 mila euro. Ora l’avvio dei lavori è vicino ed ecco che per la rotatoria tra via Di Vittorio e via Turati, uno degli snodi più problematici della città in termini di traffico e anche di incidenti, c’è il semaforo verde ad un subappalto in vista della partenza: pronta ad entrare in azione la Ortana Asfalti di Roma, rappresentanta nella circostanza da Gabriella Giambagli. Il valore in ballo supera di poco i 70 mila euro.

L’importo del contratto di subappalto richiesto dalla Ortana Asfalti – ha dichiarato di avere tutti i requisiti di idoneità – è di 71 mila euro, vale a dire la metà rispetto alla cifra di aggiudicazione complessiva dell’appalto alla società di Stroncone. Per quale motivo? La ditta romana si occuperà dello svellimento di cordoli, demolizione, taglio superficie bitumata, scavi, fornitura e posa di cordoli, fresatura, posa in opera di conglomerati bituminosi e segnaletica. I due privati hanno firmato lo scorso 8 giugno ed a venti giorni di distanza è arrivato il via libera da parte della direzione lavori pubblici con il coinvolgimento in particolar modo del funzionario tecnico Federico Nannurelli. Da quanto si apprende in questi giorni sono in predisposizione le specifiche ordinanze per il traffico, propedeutiche alla gestione della viabilità durante l’esecuzione dell’opera. Per l’ultimazione è previsto un tempo massimo di 180 giorni.

