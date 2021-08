Dramma in curva, tifoso dell’Ascoli perde la vita a Perugia

Un tifoso di 56 anni tifoso dell’Ascoli è deceduto questa sera allo stadio Curi al termine della gara tra Perugia e Ascoli. Una notizia tristissima al termine di una partita emozionante, che era cominciata proprio con un tributo a un tifoso (del Perugia), deceduto nei giorni scorsi.

Prima della gara omaggio a Cesare

Non è passato inosservato il gesto di Gabriele Angella che, a nome della squadra e della società, prima del fischio d’inizio dell’arbitro Valeri ha posato un mazzo di fiori davanti alla Curva Nord, in ricordo di Cesare Fondi, storico componente del gruppo della Brigata Ultrà con cui seguiva la squadra dalla Curva Nord.

Il dramma a fine gara

L’uomo, M.L., residente a San Benedetto del Tronto, ha accusato un malore al termine della partita. Soccorso dal personale del 118 sulle tribune del settore ospiti l’uomo è stato trasportato all’Ospedale di Perugia dove è giunto senza vita. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Solidarietà fra le due tifoserie

Non appena si è diffusa la notizie del malore e poi del decesso sui social in tanti, fra i tifosi del Grifo, hanno voluto testimoniare il proprio cordoglio verso i ‘rivali’ di Ascoli. La settimana scorsa un episodio analogo allo stadio Stirpe di Frosinone (teatro della prossima partita del Grifo, alla ripresa dopo la sosta), dove a perdere la vita fu un tifoso del

La nota dell’Ascoli Calcio

«È con immenso dolore e incredulità che l’Ascoli Calcio apprende della morte di un suo tifoso avvenuta in occasione della trasferta della squadra al “Curi” di Perugia. Una serata che doveva essere di festa per i colori bianconeri si è trasformata in una tragedia che ha lasciato tutti interdetti e affranti. Il patron Massimo Pulcinelli, il presidente Neri e tutto il cda dell’Ascoli esprimono profondo e sincero cordoglio alla famiglia».

