È scomparso Pelè: mito totale non solo per chi ama il calcio

Il più grande di tutti i tempi, per chi ha avuto la fortuna di ammirarlo. Un giocatore totale da oltre mille gol in carriera e tre titoli mondiali vinti con il suo Brasile. Ma soprattutto la poesia di un campione che ha fatto innamorare intere generazioni in tutto il globo. Il calcio piange Edson Arantes do Nascimento – Pelè – scomparso giovedì all’età di 82 anni. Era malato da tempo e anche di recente le notizie sulle sue condizioni di salute, avevano fatto temere il peggio. Bandiera del Santos, ‘tradito’ solo per la mediatica parentesi americana con i Cosmos di New York, Pelè è stato ‘il calcio’ insieme a pochissimi altri eletti, come Diego Armando Maradona, Johan Cruijff. Campioni totali che hanno rappresentato epoche irripetibili. Da lustrascarpe a Bauru a miglior giocatore del mondo, Pelè ha rappresentato e rappresenta ancora oggi il sogno di tanti giovanissimi per i quali è stato, è e sarà un esempio immortale.

