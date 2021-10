Enrico è tornato a casa, era in buone condizioni: il racconto ai carabinieri

Se si sia trattato di fuga da qualcosa o di allontanamento volontario, magari dopo un diverbio con qualcuno, oppure della legittima volontà di starsene un po’ per i fatti propri, senza cellulare, lontano da tutti, lo sa solo lui e probabilmente lo racconterà ai carabinieri. La cosa importante è che Enrico Pelagatti è tornato a casa, martedì sera, dopo oltre 4 giorni di assenza.

NEL FINE SETTIMANA L’ALLARME SULLA SCOMPARSA

Tornato a casa

Era scomparso infatti la mattina di venerdì: uscito di casa alle 8, come raccontato dai parenti, senza fornire spiegazioni e senza cellulare. Sabato sera i primi appelli da parte dei genitori, della sorella e della nipote, raccolti dalla nostra redazione e ripresi dai social. Poi le indagini dei carabinieri. Si temeva una nuova tragedia, dopo quella che nei mesi scorsi aveva colpito la famiglia Contilli_ con dinamiche assai simili, invece, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio: Enrico è tornato a casa nel tardo pomeriggio di martedì, per la felicità dei parenti, degli amici e di chi gli vuole bene.