Europee: Bandecchi ‘riammesso’ dalla Cassazione. «Vittoria»

Esulta il leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, la cui lista è stata riammessa nel collegio centro Italia su decisione della Cassazione, dopo l’esclusione sancita in prima battuta dalla Corte d’Appello di Roma. «Cosa succede ora nelle altre circoscrizioni? Lo capiremo nel giro di 24 ore al massimo – dice Bandecchi all’Ansa – ma si è espresso il massimo organismo giudicante italiano, in maniera definitiva. Quindi ci saremo. Bandecchi vince – aggiunge – ed ha ottenuto una popolarità che gli è costata zero, grazie all’incapacità di alcuni e grazie a politichetti di periferia che hanno dimostrato ancora una volta quanto non ci capiscano di politica. Soggetti che godono troppo delle disgrazie altrui, che a volte si trasformano in vittorie».

