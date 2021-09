Ex Camuzzi Terni nel degrado: Prefettura in pressing sul Comune

«Si chiede di voler porre in essere ogni idonea iniziativa al fine di eliminare le criticità segnalate». La missiva arriva dalla prefettura di Terni, è più che chiara ed è rivolta al Comune: ci si deve muovere e anche in fretta per risolvere la situazione – non una novità – di degrado nell’area ex Camuzzi, a pochi passi da piazzale Bosco. La comunicazione è partita da palazzo Bazzani in seguito alla segnalazione del ‘comitato di via Lombardia’, esasperati dall’indecente spettacolo.

EX CAMUZZI, IL PROGETTO MAI PARTITO E IL REBUS QUOTE – VIDEO

L’sos e la disperazione

In sostanza i cittadini hanno richiesto in tempi celeri la bonifica dell’area con tanto di controllo. Già negli anni scorsi il Comune aveva emesso delle ordinanze nei confronti della società proprietaria (sede a Città Sant’Angelo, Abruzzo) per sistemare la vegetazione e nel corso del tempo gli ingressi delle forze dell’ordine non sono mancati. Fatto sta che si torna sempre al punto di partenza e lo sviluppo del progetto di riqualificazione non è mai partito: «La situazione venutasi a creare – l’input inviato al prefetto Emilio Dario Sensi – è a dir poco disastrosa sia dal punto di vista della sicurezza che del decoro urbano. I residenti a confine con la propria abitazione con il terreno ormai privato dell’area ex Camuzzi sono disperati in quanto la vegetazione è divenuta ormai incontrollabile ed a tratti sta invadendo la loro proprietà», viene messo in evidenza. Viene richiesta «l’estirpazione definitiva delle canne cresciute all’interno del terreno, la potatura delle piante ai margini di tutto il terreno e lungo il via alberato che inizia dal 2° cancello che si trova lungo via Lombardia».

La foresta

Non solo: «Nel tratto del parcheggio di piazzale Bosco – si legge nel documento inviato al prefetto – la vegetazione è divenuta ormai una foresta incolta. Nel tratto a fianco al muro con il murales, l’intero parcheggio è pratiamente al buio creando un grave disagio per i passanti che rischiano ogni giorno di essere aggrediti da malviventi; la via è soggetta al mancato spazzamento a carico di Asm». Inoltre i residenti chiedono una bonifica accurata a strettissimo giro per «evitare che saranno presi provvedimenti a carico del titolare del terreno che non procede mai se non in seguito a numerosissimi richiami ripetuti più volte». Pressing sul Comune.