Fanno volantinaggio ad Orvieto: denunciati

Ancora denunce per violazioni del decreto anticoronavirus, questa volta ad Orvieto, dove due giovani sono stati fermati dagli agenti del commissariato mentre stavano facendo volantinaggio pubblicitario per conto di una catena di supermercati. I due sono stati notati da una pattuglia della volante lungo le strade di un quartiere periferico: stavano riponendo i volantini nelle cassette della posta di alcune abitazioni.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Viaggio proibito

Dal controllo è emerso che – noncuranti delle disposizioni che limitano gli spostamenti del cittadini a causa dell’emergenza coronavirus – a bordo della propria auto erano partiti da Perugia ed erano arrivati nella città della Rupe, dove avevano iniziato a svolgere l’attività, che non rientra quelle consentite dalle disposizioni in vigore. Un viaggio che non andava fatto e che costerà caro ai due: denunciati per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, come tutti coloro che non rispettano le regole imposte dal decreto, rischiano l’arresto fino a tre mesi o una ammenda di 206 euro. Di quanto accaduto il commissariato di Orvieto ha informato la procura della Repubblica di Terni.