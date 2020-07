FarmaciaTerni, scatta bando per 3 infermieri

Scatta un doppio concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato in FarmaciaTerni, la società ‘partecipata’ del Comune. L’amministratore unico Mauro Scarpellini – a stretto giro sarà sostituito, scade oggi il bando di palazzo Spada – ha firmato la documentazione per procedere: l’avviso riguarda tre infermieri, un impiegato amministrativo per l’ufficio amministrazione finanza e controllo ed un altro per l’area del personale, organizzazione e informatica.

Di cosa si tratta

Nel primo caso si tratta di prestazioni infermieristiche erogabili in farmacia e/o al domicilio del paziente, oppure in altro luogo: «Previsto – si legge – l’utilizzo di procedure e apparecchiature elettroniche, terminali, di programmi informatici». Nell’altro invece si parla in primis di attività legate alla contabilità, gestione del rapporto con il Comune per la riconciliazione, controllo delle tassazioni, tenuta dello scadenzario dei contratti di locazione e controllo di gestione. Le domande potranno essere presentate entro la mezzanotte di lunedì 27 luglio.