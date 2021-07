Ficulle, cuoco trovato con marijuana: ci sono agli arresti domiciliari

Era stato trovato in possesso di un chilo e mezzo di marijuana e arrestato in flagrante lo scorso 7 luglio dai carabinieri di Ficulle con l’ausilio dei colleghi di Fabro e del Nor della Compagnia di Orvieto. Per lui, un cuoco 43enne (C.T.C.), in sede di convalida era stata applicata – dal gip Barbara Di Giovannantonio su richiesta del pm – la custodia cautelare in carcere a Terni per il pericolo di reiterazione del reato: ora è stata accolta l’istanza presentata dal suo avvocato, Iuri Fucili, al tribunale del Riesame di Perugia per la concessione dei domiciliari. La sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare circa 10 mila euro.

