Flavio e Gianluca, insieme per l’ultimo saluto di tutta la città

Un unico funerale, perché l’amicizia va ben oltre la morte. La città si prepara a salutare per l’ultima volta Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, i due ragazzi ternani di 16 e 15 anni trovati senza vita martedì mattina nei loro letti. I funerali si terranno lunedì 13 luglio alle ore 15.30 nella cattedrale di Terni. In tanti saranno lì per abbracciare le famiglie colpite da un dolore così grande e per dare l’ultimo saluto a due ragazzi che si volevano bene e di cui tutti hanno potuto apprezzare le straordinarie qualità. La volontà delle famiglie è che sia questa l’occasione per aiutare chi ne ha bisogno, più che donare fiori, e soprattutto che il loro ricordo prosegua oltre la cerimonia, attraverso iniziative e occasioni per fare del bene agli altri. L’ingresso nel duomo di Terni sarà contingentato per rispettare le normative anti Covid del periodo ma anche all’esterno – l’afflusso di cittadini alla cerimonia si preannucia imponente – sarà possibile seguire la messa. La camera ardente dei due ragazzi verrà allestita dalla prima serata di sabato, fino al giorno dei funerali, presso la cappella dell’obitorio dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni, dove le salme sono state trasferite da Perugia – dopo l’autopsia – nel pomeriggio di sabato.

