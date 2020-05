Foligno, lunedì l’addio alla piccola Greta

Si terranno lunedì 18 maggio alle ore 10 nello spazio adiacente la chiesa di di Santa Maria Assunta a Pieve Fanonica (Foligno) i funerali della piccola Greta, la bimba di appena 3 anni morta lo scorso 12 maggio dopo essere finita nella piscina di una villa – ex agriturismo – in abbandono nella zona di Ponte Centesimo, a poco più di un chilometro dalla sua abitazione. La scomparsa della bambina – vittima di un incidente tanto tragico quanto assurdo – ha destato profondo cordoglio non solo a Foligno, ma in tutta l’Umbria e anche al di fuori dei confini regionali. Secondo quanto ricostruito sin qui dall’Arma, la piccola si era allontanata da casa con i cani di famiglia e, percorrendo un tragitto che le indagini stanno cercando di individuare con precisione, era entrata – attraverso un buco nella recinzione – nella villa e quindi fnita nella piscina dove c’era dell’acqua. Inutili i tentativi di salvarla, dopo che il suo corpo era stato individuato dall’elicottero dei carabinieri. Per Greta – la cui salma è stata sottoposta ad autopsia su disposizione della procura di Spoleto – non c’era già più nulla da fare.

Condividi questo articolo su