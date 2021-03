Foligno, ruba scarpe in negozio: 33enne arrestato

Ha rubato un paio di scarpe da donna in un esercizio commerciale del centro di Foligno e ha provato a fuggire. Tentativo fallito: per un 33enne marocchino è scattato l’arresto dopo l’intervento della polizia di Stato. Il fatto è accaduto martedì pomeriggio.

In manette

Le pattuglie sono riuscite a bloccarlo poco dopo il furto nonostante l’uomo abbia tentato la fuga: a suo carico già numerosi precedenti di polizia e condanne per reati contro il patrimonio. Sono in corso ulteriori accertmenti per valutare possibili, ulteriori coinvolgimenti in altri episodi simili.