Foto – Ternana, le maglie ufficiali 2020-2021

Sono state svelate a palazzo Bazzani – niente Comune, come previsto in origine – le maglie ufficiali della Ternana 2020-2021. L’appuntamento in Provincia è andato in atto giovedì mattina, a tre giorni dal possibile – vedremo se sarà revocato lo sciopero dell’Aic – esordio in campionato con la Viterbese: hanno partecipato il presidente dell’ente ospitante, Giampiero Lattanzi, il prefetto Emilio Dario Sensi, il questore Roberto Massucci, l’assessore allo sport Elena Proietti, il vicepresidente rossoverde Paolo Tagliavento, il ds Luca Leone, il tecnico Cristiano Lucarelli. Assenti il sindaco Leonardo Latini e i giocatori della Ternana, attesi con una rappresentanza. Con loro Gianluca Serpetta dello sponsor tecnico, Macron.

