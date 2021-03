Furto ed evasione: 36enne arrestato due volte nel giro di tre ore

Furto aggravato ed evasione nel giro di tre ore. Con doppio arresto da parte dei carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni, a Perugia: protagonista un 36enne tunisino già noto alle forze dell’ordine.

Il furto

L’uomo è stato arrestato una prima volta alle 17 di lunedì dopo aver rubato 14 confenzioni di crema per l’igiene personale – valore di poco superiore ai 200 euro – in un supermercato della zona: è stato bloccato dai militari e sottoposto a perquisizione, quindi la restituzione della merce al direttore del punto vendita. A questo punto è stato accompagnato a casa del fratello in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima. Così doveva andare.

L’evasione

Alle 19.30 ai carabinieri è giunta una chiamata dalla proprietaria di una profumeria per segnalare un giovane entrato nel suo negozio per rubare. Si trattava del tunisino già fnito in manette poche ore prima: è stato rintracciato in via Lunghi, quindi le manette per il reato di evasione. Al termine delle formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale di Perugia: la convalida c’è stata mercoledì mattina con applicazione della custodia cautelre in carcere. Ora si trova nella struttura di Capanne.