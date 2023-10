Futsal Ternana all’esordio in A2: Fere al Coni tra premiazioni e ottimismo – Gallery

Tempo di debutto per la Generali Futsal Ternana nel campionato di serie A2. I ragazzi di Federico Pellegrini saranno impegnati sabato nella tana della Roma 3Z History e la dirigenza rossoverde, alla vigilia dell’appuntamento in terra romana, è stata accolta al Coni Point di Terni con doppia motivazione: l’in bocca al lupo e la premiazione per l’impresa della scorsa stagione alla presenza del vicepresidente regionale Moreno Rosati e del delegato provinciale Fabio Moscatelli. A margine dell’evento si è sviluppato un confronto di una decina di minuti – ne scriviamo a parte – sulla situazione delle infrastrutture, vale a dire il pala Di Vittorio e soprattutto il PalaTerni. D’altronde la questione, inevitabilmente, era riemersa anche in occasione dell’evento di giovedì dell’Acea Pink Basket.

FUTSAL TERNANA, TONEL AL VERTICE. LE NUOVE CARICHE

4 GIUGNO 2023, LA PROMOZIONE IN A2

PER ORA GARE CASALINGHE A MASSA MARTANA

L’augurio

Al Coni Point presente parte della squadra, il neo presidente Francesco Emanuele Tonel, il direttore generale Marco Santi, il direttore sportivo Michele Carpinelli ed il consigliere Lorenzo Filippetti. Le cariche rispetto al 2022/2023 sono cambiate per una questione di alternanza. «Parliamo – la premessa di Moscatelli – della squadra che miita nella più alta categoria nel territorio provinciale e ha onorato l’intero movimento sportivo della provincia. Lo scorso anno c’è stata una cavalcata trionfale ed è bello vedere che la Futsal Ternana non si è limitata solo alla prima squadra». Per Tonel ‘prima’ in casa Coni: «Guardiamo ai valori dello sport, dell’etica e dei giovani. Per me un’eredità difficile perché la società ha fatto un percorso bello ed entusiasmante. Auspico che la città partecipi sempre di più, la Futsal Ternana è importante. Vogliamo creare empatia con i cittadini», il suo commento. Rosati ha sottolineato come «il calcio a 5 sia una specialità di rilievo per il mondo dello sport e questa stagione sarà ancora più impegnativa rispetto a quella passata. Ringrazio il presidente Tonel per aver accettato questa scommessa. Ci sono le condizioni per affrontare un cammino importante e come Coni vi saremo vicini. Il messaggio che parte da questa sala è far sì che la città si stringa sempre di più al vostro progetto e speriamo che nel tempo il nuovo palasport possa ospitare la vostra attività. La Ternana Calcio ci sta facendo penare in partenza, contiamo molto sulla futsal: che dia subito un segnale di energia». Applausi per tutti e tripla consegna per Tonel da parte del Coni. Sabato si inizia. Come noto le sfide casalinghe si disputeranno a Massa Martana in attesa del completamento dei lavori al Di Vittorio.