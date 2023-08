Futsal Ternana, in A2 esordio a Roma. Gare casalinghe a Massa Martana: via col Prato

Esordio il 14 ottobre in terra laziale contro la Roma 3Z History, debutto casalingo la settimana successiva contro il Prato. Novità in casa Generali Futsal Ternana: è stato diramato il calendario della serie A2 girone B: sono dieci le formazioni da affrontare per il gruppo di Federico Pellegrini. Fere costrette al trasferimento a Massa Martana per le gare in casa a causa delle problematiche legate al Di Vittorio (restyling in partenza) e PalaTerni (questione di costi).

IL PROGETTO ESECUTIVO PER IL DI VITTORIO: RESTYLING IN ARRIVO

Il calendario

La conclusione del campionato è prevista per il 13 aprile a Lucrezia contro il Buldog. «Alla seconda giornata arriva il Prato – la nota della società – mentre alla terza è prevista la trasferta in terra toscana contro il Grosseto. Il 4 novembre si torna a giocare in casa contro il Potenza Picena, altra vecchia conoscenza dopo averla affrontata nella passata stagione in serie B. Alla quinta giornata è prevista la trasferta di Reggio Emilia contro l’Olimpia Regium mentre alla sesta arriva il Real Fabrica. Il 25 novembre contro la Dozzese in trasferta mentre alla settima giornata, prima del turno di riposo, a Terni ci sarà da affrontare il Russi. Il girone di andata termina tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio con le sfide al Bologna il 23 in terra emiliana e contro il Buldog Lucrezia in casa appunto il 4 gennaio mentre la prima di ritorno è prevista per il 13 dello stesso mese».

PALATERNI VERSO IL COLLAUDO

Niente PalaTerni

In merito alla struttura per le partite casalinghe, la società di Palombi ribadisce che «il palazzetto è una struttura bellissima che le società ternane, per gli elevatissimi costi, potranno solo guardare da fuori. Questo è quello che succederà purtroppo. Noi faremo la serie A2 a Massa Martana perché Terni non ha strutture disponibili, una il PalaDiVittorio con lavori in essere e l’altra il PalaTerni con le problematiche evidenziate».