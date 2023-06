La Futsal Ternana è in serie A2: Buldog ko ai supplementari. Il sogno è realtà

Una fantastica prima domenica di giugno per una società rossoverde. La Generali Futsal Ternana è in serie A2: i ragazzi di Federico Pellegrini hanno conquistato il passaggio nella categoria superiore grazie alla vittoria sulla Buldog Lucrezia in un gremito pala Di Vittorio. In terra marchigiana era finita 2-2, nel catino delle Fere invece termina 4-1 dopo i tempi supplementari. Paura per Alessandro Campo (Buldog), costretto ad uscire dopo aver sbattuto la nuca sul muro in seguito ad un’azione di gioco. La società ha iniziato il suo percorso cinque anni fa in C2 e ora trova il tanto atteso accesso in A2. Giardini ha subito sbloccato il risultato in avvio di gara, poi il pareggio ospite allo scadere della prima frazione e le reti decisive nell’extra time, con Sachet e Demichelis a chiudere i conti. Prossima stagione da disputare nel nuovo PalaTerni? «Credo che oggi si realizza un sogno, un sogno in cui tutti noi abbiamo creduto fin da inizio stagione. Siamo stati uomini – le parole di mister Pellegrini – prima che giocatori, vorrei evitare di parlare della partita nella quale siamo stati superiori ma sottolineerei che se oggi siamo in serie A2 è merito di tutti, dal presidente che ci ha sempre sostenuto ai magazzinieri. I ragazzi sono stati splendidi, stasera hanno messo tutto in campo e li ringrazio per questo. C’è sicuramente soddisfazione personale ma la gioia più grande è aver regalato una goduria immensa a tutti quelli che hanno creduto in noi e a tutta questa splendida gente che ha riempito il palazzetto. Vorrei fare una dedica speciale ai miei genitori che anche da lassù mi hanno sempre sostenuto e un grazie di cuore alla mia famiglia che mi ha sempre sopportato. Questa è la mia vita e fino a quando avrò la possibilità continuerò ad allenare perché in giornate come oggi ti rendi conto quanto è bello essere uomini di sport».

GENERALI FUTSAL TERNANA: Fagotti, Tirana, Sachet, Almadori, Corpetti, Mariani A., Paolucci, De Michelis, Martini, Giardini, Polito, Paciaroni. Allenatore: Pellegrini

BULDOG LUCREZIA: Corvatta, Severi, Aloisi, Copparoni, Sabatinelli, Campo, Cirillo, Paludo, Mariani F., Marinelli, Pieri, Chiapparoni. Allenatore: Renzoni

ARBITRI: Andrea Cattaneo di Civitavecchia e Andrea Crescenzio di Aprilia