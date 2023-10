Futsal Ternana, poker al debutto in A2: 0-4 a Roma e primi punti

Un debutto con poker per la Futsal Ternana in A2. I rossoverdi di Federico Pellegrini hanno esordito in terra laziale con un super 0-4 nella tana della History Roma 3Z: a segno Almadori, Mariani, Corpetti e De Michelis al Pala To Live, pratica risolta senza particolari problemi. Sabato prossimo la prima in casa a Massa Martana contro il Prato. «Penso che miglior inizio di campionato non poteva esserci, ci prendiamo questi tre punti, siamo felici sapendo che la strada per la salvezza è ancora lunga e tortuosa. Però siamo consapevoli che abbiamo fatto bene, la squadra è partita concentrata da subito, siamo stati equilibrati disputando un primo tempo perfetto senza concedere nulla agli avversari. Una volta che siamo riusciti a sbloccare il risultato la squadra ha dimostrato maturità, compattezza e non si è mai disunita», il commento di Pellegrini. Nel contempo è in arrivo l’annuncio del nuovo nome della società.

HISTORY ROMA 3Z: Costantini, Paolini, Ciciotti, Zaccardi, Spreafico, Hanout, Valenzi, Zanchini, Ruffini, Billiani, Vendittelli. All. Andrea Consalvo

FUTSAL TERNANA: Fagotti, Mingioni, Almadori, Capotosti M., Corpetti, De Michelis, Giardini, Jodas, Mariani, Persichetti, Sachet, Venarubea. All. Pellegrini

ARBITRI: Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta e Michele Corrado Schillaci di Enna.

RETI: Almadori, Mariani (T) primo tempo; Corpetti, De Michelis (T) secondo tempo