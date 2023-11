Futsal Ternana, primo ko. Furia Pellegrini sulla direzione di gara

«Oggi è stata una partita assurda, un match totalmente dominato, i ragazzi sono stati meravigliosi, eccezionali. Io non parlo mai degli arbitri ma credo che una partita dominata perderla così fa male e mi girano decisamente le scatole. Le due punizioni che hanno deciso il match sono state clamorosamente inventate, erano increduli pure i giocatori di casa che comunque sono stati bravi a sfruttare le proprie occasioni ma in serie A2 non si possono avere questi arbitraggi. Non meritavamo assolutamente di perdere». Lo sfogo è del tecnico della Unicusano Futsal Ternana, Federico Pellegrini, in seguito al primo ko stagionale dei rossoverdi in campionato: a Reggio Emilia finisce 3-2 per l’Olimpia Regium. Non sono servite le reti di Sachet e Romagnoli per le Fere, decisive le marcature di Arduini, Ruggiero ed Edinho. Sabato prossimo c’è la chance dell’immediato riscatto tra le mura amiche contro il Real Fabrica.

OLIMPIA REGIUM – UNICUSANO FUTSAL TERNANA 3-2

OLIMPIA REGIUM: Vissoto, Di Giorno, Edinho, Mereu, Lafif, Halitjaha V., Arduini, Canale, Ruggiero, Guennounna, Halitjaha F., Aquilini. All. Margini

UNICUSANO FUTSAL TERNANA: Fagotti, Capotosti M., Sachet, Almadori N., Persichetti, Jodas, Mariani, De Michelis, Venarubea, Romagnoli, Nieweglowski. All. Pellegrini

ARBITRI: Kenan Kreso di Trieste e Andrea Guadagnini di Castelfranco Veneto.

RETI: Arduini (OR) Sachet (T) primo tempo; Ruggiero (OR) Romagnoli (T) Edinho (OR) secondo tempo

AMMONITI: Arduini, Edinho (OR) Corpetti, Fagotti, De Michelis, Sachet (T)