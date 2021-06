Giovedì nero sulle strade umbre: Alessandro perde la vita a 46 anni

Giovedì nero sulle strade umbre in fatto di incidenti stradali gravi. Dopo quello della prima mattinata, che ha causato il decesso di un 88enne a Bevagna, investito da un 85enne al volante della sua auto, un altro sinistro – avvenuto intorno alle ore 14 nel magionese – ha causato il decesso di una persona.

L’incidente

L’incidente è accaduto lungo la strada regionale che collega le frazioni di San Savino e Casenuove, all’altezza di Dirindello. A perdere la vita nell’impatto frontale fra una betoniera che trasportava cemento (con un carico da 230 quintali) ed un fuoristrada, è stato il 46enne Alessandro Tomassoli, alla guida dell’auto. Residente in zona, l’uomo era padre di due figli, che sono subito giunti sul posto insieme alla moglie, di origini francese. Il mezzo pesante era condotto da un autista, che lavora per conto terzi per una società di trasporti.

I soccorsi

Sul posto si sono portati gli operatori del 118 di Passignano sul Trasimeno che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto sul colpo. Con loro, i vigili del fuoco di Perugia e gli agenti della polizia Locale di Magione per la gestione della viabilità ed i rilievi volti a ricostruire la dinamica del grave sinistro: non si esclude che a causare l’impatto sia stato un malore o un colpo di sonno. L’uomo era residente nella frazione di Palazza.

LE IMMAGINI SUL POSTO – VIDEO